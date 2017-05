Temer pide suspender de la investigación del Supremo porque considera que las grabaciones están manipuladas

"Vamos a presentar una petición al STF para que suspenda la investigación propuesta hasta que se verifique la autenticidad de la grabación clandestina", ha explicado Temer.

Así, el mandatario brasileño ha optado por arremeter contra el delator Joesley Batista, del que ha destacado que está libre paseándose por las calles de Nueva York, impune "después de grabar clandestinamente". "No ha ido a la cárcel y parece que no irá", ha señalado en un intento evidente de desacreditar al empresario, del que asegura que no estaba contento con el Gobierno.

En concreto, Temer sostiene que la grabación de audio con Batista ha sido editada hasta en 50 ocasiones. "Es un montaje, una acción deliberada para incriminar a ciertas personas. Brasil camina rumbo a la recuperación económica", ha argumentado.

En la grabación, Temer presuntamente ordena al empresario Joesley Batista que mantenga los pagos al expresidente de la Cámara de Diputados y su entorno después de que Eduardo Cunha entrara en prisión para garantizar su "silencio" sobre los casos de corrupción que afectan al nuevo Gobierno.

La transcripción de las grabaciones y los audios se han conocido después de que Edson Fachin, el magistrado responsable de la investigación del caso 'Lava Jato' en el Tribunal Supremo, levantara parte del secreto de sumario argumentando que, de no hacerlo, podrían cometerse más delitos como los investigados.

Temer aclaró el jueves por la noche que no dimitirá. La oposición, sin embargo, ya ha solicitado un 'impeachment' en su contra. De salir adelante, sería el segundo en menos de un año en Brasil, después del que el propio Temer ejecutó contra su antecesora, Dilma Rousseff, por irregularidades contables.

El caso 'Lava Jato', que investiga el pago de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos de la petrolera estatal, Petrobras, ha derivado en muchos otros que han salpicado a políticos de todos los signos y amenazan con hacer caer a Temer y su Gobierno.