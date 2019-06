Tajani ve "lejos" una solución para el reparto de cargos en la UE y rechaza que el PPE pueda cambiar a Weber

"Ahora la solución está lejos", ha reconocido Tajani en rueda de prensa al término de su intercambio con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que este jueves intentarán llegar a un acuerdo sobre el reparto de los cargos.

Al ser preguntado si Weber, al que socialistas y liberales no apoyarán para su nombramiento en la Eurocámara, que rechaza especialmente el presidente francés, Emmanuel Macron, debería dar un paso atrás, Tajani ha defendido que en el Partido Popular Europeo no pueden "cambiar" a Weber porque "fue elegido en un Congreso" como el cabeza de lista.

"El PPE defiende también el principio del 'spitzenkandidaten'. No podemos cambiar a Manfreb Weber porque fue elegido en un Congreso (...) Ya sabían quién era", ha defendido el italiano.

Tajani ha dejado claro que el Parlamento Europeo "está empujando" para mantener el sistema del 'cabeza de lista' para "acercar" a los ciudadanos la elección y porque significa "más democracia, más transparencia". Y aunque "no está en los Tratados", ha alegado que "es una elección política que hay que hacer" y ha insistido en que incluso los liberales en la Eurocámara apoyan el sistema siempre que haya listas transnacionales.

"Espero que encontremos un acuerdo y evitemos guerras entre instituciones", ha dicho el presidente de la Eurocámara, que ha querido quitar drama a la situación tras insistir en que no se está "ni de lejos en una guerra institucional", a pesar de que "el presidente de la República Francesa ha dicho que va a haber otro Consejo", dando así por hecho que no habrá acuerdo sobre el reparto de cargos en la cumbre de este jueves y viernes.

Fuentes europeas han reconocido que hoy no habrá 'fumata blanca' y que habrá una cumbre extraordinaria "probablemente" antes del 2 de julio, la fecha en la que se constituye el Parlamento Europeo, al tiempo que han dejado claro que, si cae Weber, caerá también el cabeza de lista socialista, Frans Timmermans.

Tajani ha dejado claro, eso sí, que el Parlamento Europeo es "autónomo" y "completamente independiente" de los líderes europeos para elegir a su presidente, aunque "pueden hablar entre ellos". "No son los jefes de Estado y de Gobierno los que deciden quién es el presidente del Parlamento. No les compete decidir", ha zanjado, al ser preguntado si la elección del presidente de la Eurocámara no afectará al acuerdo sobre el paquete de cargos, que debe preservar un cierto equilibrio entre familias políticas, geográfico y de género.