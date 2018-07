Mundo

http://www.teinteresa.es/mundo/TUE-palestino-proteccion-ONU-UE_0_2057794293.html

El TUE dice que un refugiado palestino bajo la protección de la ONU no puede obtener asilo en la UE

El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) ha dictaminado este miércoles que si un refugiado palestino goza de la protección de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) no puede obtener asilo en la UE a no ser que su seguridad personal corra un riesgo grave y no cuente con la asistencia de la ONU.