El TUE cree que la norma griega que fija una estatura mínima para ingresar en la Policía discrimina a la mujer

El caso se refiere al de una ciudadana griega, que recurrió ante la justicia griega la decisión de denegarle participar en un concurso para ingresar en la Escuela de Policía por no alcanzar la estatura mínima requerida al considerar que había sufrido una discriminación por razón de sexo. El Consejo de Estado de Grecia ha pedido a la justicia europea que aclare si la ley griega respeta al derecho de la Unión.

En su sentencia de este miércoles, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que fijar una estatura física mínima para todos los candidatos, sin tener en cuenta su sexo, constituye "una discriminación indirecta" al perjudicar a las candidatas femeninas en una proporción "muy superior".

No obstante, compete a las autoridades judiciales griegas determinar si está "objetivamente" justificado por un objetivo legítimo de carácter "operativo" y el buen funcionamiento de los servicios de Policía y que se trata de medios "adecuados y necesarios" para alcanzar el objetivo, en cuyo caso la norma griega no constituiría una discriminación indirecta prohibida a la luz del derecho europeo.

Aunque las funciones de la Policía pudieran exigir "una aptitud física particular" --dado que determinadas funciones puede requerir el uso de la fuerza física aunque no tanto otras como el auxilio ciudadano o la regulación del tráfico--, el Tribunal de Justicia de la UE considera que dicha aptitud "no parece" que esté "necesariamente relacionada" con una estatura mínima y, en todo caso, considera que el buen funcionamiento del cuerpo se podrían lograr a través de medidas que "no perjudicaran tanto a las mujeres", por ejemplo mediante una preselección de candidatos para verificar sus capacidades físicas.