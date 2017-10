Suu Kyi llama a la unidad ante la crisis en Rajine y anuncia la creación de un nuevo comité de ayuda

En un discurso a la nación, Suu Kyi ha dicho que "sin importar las dificultades a las que (Birmania) haga frente, se pueden superar con la unidad de la población", reconociendo que "la atención del mundo sobre el problema en Rajine ha sido inmensa".

"Ha habido muchas críticas contra nuestro país. Tenemos que entender la opinión internacional, si bien nadie puede entender completamente la situación de nuestro país como hacemos nosotros, ni nadie puede desear la paz y el desarrollo de nuestro país más que nosotros", ha indicado.

"Por ello, debemos hacer frente a estos problemas a través de la fuerza de nuestra unidad", ha insistido Suu Kyi, prometiendo que Naipidó "aplicará los compromisos que ha alcanzado hasta lograr progresos y alcanzar el éxito".

Así, ha señalado que "en vez de responder a las críticas y las acusaciones con palabras, debemos dar muestras al mundo a través de nuestras acciones", recalcando que "hay muchas cosas por hacer", tal y como ha recogido el diario oficial 'The Global New Light of Myanmar'.

En este sentido, ha destacado que las principales acciones que las autoridades deben abordar son la repatriación de los rohingya que han huido a Bangladesh, a los que no ha mencionado directamente, reasentar a los refugiados y rehabilitar sus localidades y desarrollar la región para lograr una "paz duradera".

"Estamos negociando con el Gobierno de Bangladesh el asunto de aceptar a los que están ahora en Bangladesh", ha dicho, en referencia a los más de 510.000 rohingya que han huido de Rajine.

"Tenemos que trabajar no sólo por los que volverán de Bangladesh, sino también por las razas nacionales como los daing net, los mro, los rajine y los hindúes", ha sostenido, asegurando que las autoridades "trabajarán para garantizar que recuperan la normalidad".

Suu Kyi ha desvelado para ello la creación de un comité que ha llamado Iniciativa de la Unión para la Ayuda Humanitaria, el Reasentamiento y el Desarrollo y Rajine, afirmando que ella misma lo presidirá, con el ministro de Seguridad Social, Myat Aye, como vicepresidente.

"Usaremos este programa para mostrar resultados prácticos y progresivos mientras trabajamos para lograr un estado de Rajine pacífico y desarrollado", ha dicho, detallando que el mismo permitirá cooperar al Gobierno, las ONG, las organizaciones sociales y Naciones Unidas.

"Si bien nuestra Unión (Birmania) puede no ser fuerte, confío en que tendremos éxito uniendo nuestra voluntad", ha señalado, resaltando que con el citado comité "no se trabaja sólo para una región, sino para la totalidad del país".

La crisis en Rajine estalló en agosto, después de que una serie de ataques por parte de milicianos rohingya contra puestos de seguridad birmanos desencadenaran una operación militar a gran escala que ha dejado al menos 400 muertos. Esta operación ha sido denunciada por la ONU como "limpieza étnica".

Los rohingyas son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Son más de un millón de personas, pero el Gobierno birmano no les reconoce como ciudadanos porque considera que son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.