El Supremo inicia vistas sobre las demandas contra el controvertido 'divorcio automático' en el Islam

El tribunal ha iniciado así el primer proceso judicial sobre la legalidad de la práctica, que permite a un hombre divorciarse de su esposa diciendo tres veces la palabra 'talaq' (divorcio). India es uno de los pocos países en los que está en vigor.

"Limitaremos nuestro análisis a la validez del 'triple talaq'. No entraremos a tratar la poligamia ni el 'nikah halala'", ha dicho el tribunal, según ha informado el diario local 'The Times of India'.

El 'nikah halala' es otra controvertida práctica en la que una mujer divorciada se casa en segundas nupcias y consuma el matrimonio para poder divorciarse y contraer matrimonio nuevamente con su primer marido.

"Si llegamos a la conclusión de que el 'triple talaq' es parte del derecho fundamental de la práctica de la religión (musulmana), no seguiremos adelante", ha remachado el tribunal.

El caso será analizado por cinco jueces: un hindú, un sij, un cristiano, un zoroastra y un musulmán. Cada una de las partes tiene tres días para presentar sus argumentos, en un proceso que finalizará el 19 de mayo. El fallo se emitirá en las semanas posteriores.

Varios grupos musulmanes han expresado su oposición a este proceso judicial, argumentando que supone una injerencia en asuntos religiosos, si bien los procedimientos cuentan con el respaldo del Gobierno que encabeza Narendra Modi.

Los musulmanes suponen la principal minoría de India, y sus matrimonios y divorcios se rigen por las leyes personales musulmanes, fundamentadas en la 'sharia'. La actual legislación, que data de 1937, contempla que el Estado no debe interferir en asuntos personales.