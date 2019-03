El Supremo de Pakistán concede la libertad bajo fianza a Sharif para recibir tratamiento médico

Una sala de tres magistrados ha aceptado el recurso formulado por Sharif, después de que el Tribunal Superior de Islamabad hubiera desestimado su solicitud de libertad bajo fianza por motivos médicos, ha informado la cadena de televisión GEO.

No obstante, el juez que ha presidido el caso, Asif Said Josa, ha dejado claro que el antiguo mandatario no podrá abandonar el país para recibir tratamiento y por lo tanto deberá conseguirlo dentro de Pakistán. Para su puesta en libertad temporal, Sharif deberá pagar dos fianzas de 10 millones de rupias (casi 62.900 euros).

Asimismo, el Supremo ha indicado que de ser necesario se podría prolongar el periodo de la libertad bajo fianza. El abogado de Sharif, Jawaja Haris, había solicitado ocho semanas, asegurando que la vida de este "está en peligro"

"El mismo se entregará al tribunal una vez se haya completado el tratamiento", ha indicado, asegurando que Sharif no tiene intención de abandonar el país y que de hecho su pasaporte está en poder del tribunal.

"El antiguo primer ministro presenta problemas cardíacos y requiere una angiografía, lo cual es bastante complicado. También tiene una dolencia en el riñón que está en fase tres y su presión arterial y niveles de azúcar tienen que ser vigilados con regularidad", ha explicado el abogado.

Sharif, primer ministro en tres ocasiones, fue apartado del cargo por el Supremo en julio de 2017 por no revelar parte de un salario percibido de una empresa de su hijo y posteriormente fue condenado en otros dos casos separados por no revelar sus fuentes de ingresos. Ambos casos están aún en proceso de apelación.