El Supremo de Pakistán revisará el 29 de enero la petición para revocar la absolución de Asia Bibi

Según las informaciones recogidas por el diario local 'Times of Islamabad', el caso será revisado por el jefe del Supremo, Asif Said Josa, y los jueces Qazi Faez Isa y Mazhar Alam Jan Mianjel.

Bibi, que estuvo ocho años encarcelada a la espera de ser ejecutada, fue puesta en libertad en noviembre y se encuentra bajo custodia para su protección debido a las manifestaciones registradas en Pakistán en contra de su puesta en libertad.

Su marido, Ashiq Masih, ha solicitado ayuda a Reino Unido, Canadá, Italia y Estados Unidos. El Gobierno de Pakistán confirmó además conversaciones con Canadá para su posible asilo en el país norteamericano.

Los islamistas radicales han amenazado con incrementar las protestas en Pakistán si las autoridades permiten a Bibi abandonar el país. El Gobierno ha indicado que le prohibirá viajar al extranjero.

Durante la jornada del 8 de octubre, el partido islamista radical Tehrik-e-Labbaik Pakistan (TLP), que tiene en el castigo de la blasfemia uno de sus principales objetivos e idolatra al guardaespaldas que asesinó a Tasir, advirtió al Supremo de que no debía mostrar "indulgencia" con Bibi.

El TLP convocó una serie de protestas, algunas de las cuales derivaron en disturbios, tras el fallo favorable a Bibi. Días después, alcanzó un acuerdo con el Gobierno para desconvocar las movilizaciones, que se saldaron con 1.800 detenidos.

El Ejecutivo hizo entonces la concesión de "iniciar el proceso legal" para poner el nombre de Bibi en la lista de prohibición de viaje, además de comprometerse a no oponerse a la solicitud del demandante al Supremo para que revise su decisión.

Bibi fue condenada en 2010 por blasfemia después de que sus vecinos aseguraran que había hecho comentarios denigrantes sobre el Islam después de pedirle que no bebiera agua de su vaso por no ser musulmana. Ella es protestante e insiste en que no cometió blasfemia alguna.

Su caso ha generado malestar en los cristianos de todo el mundo y ha sido una fuente de división en Pakistán, donde dos políticos que mostraron su apoyo a Bibi fueron asesinados, uno de ellos el gobernador de Punyab, Salman Tasir, asesinado por su propio guardaespaldas.