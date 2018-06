El Supremo da un día más a Musharraf para comparecer ante el tribunal y carga contra su negativa a hacerlo

El presidente del Supremo, Mian Saqib Nisar, ha dicho que si Musharraf no comparece este jueves en el caso sobre su apelación a su descalificación de por vida a ocupar un cargo público podría adoptarse una decisión en rebeldía.

La semana pasada, el propio Supremo emitió una orden permitiendo a Musharraf presentar la documentación para las elecciones generales del 25 de julio a condición de que compareciera antes del 13 de junio.

Asimismo, resaltó que la validez de esa documentación dependería de su fallo en este caso y ordenó que se desbloquearan el pasaporte y el carné de identidad del expresidente para que pudiera viajar al país.

"Ya hemos dicho que si vuelve tendrá seguridad. No estamos obligados a dar garantías por escrito", ha criticado Nisar. "Ni so vuelve, no se analizarán sus papeles para la nominación", ha manifestado.

El abogado de Musharraf ha argumentado que, como el expresidente hace frente a un caso por traición --en cuyas vistas tampoco ha comparecido alegando motivos médicos--, debe contar con garantías de protección en caso de que se presente ante el Supremo.

En respuesta, Nisar ha preguntado al letrado si entre las garantías debe figurar "que no tenga lugar el juicio por traición" para que Musharraf comparezca en este otro caso, según ha informado el diario local 'Dawn'.

"¿Por qué necesita protección Musharraf, qué es lo que teme?", se ha preguntado. "¿Cómo puede un comando tener tanto miedo? Musharraf ha dicho que escapó a la muerte muchas veces y nunca tuvo miedo. No tuvo miedo cuando se hizo con el poder en el país", ha agregado.

Por ello, ha reiterado que "Musharraf debe hacer frente a la Constitución, la ley, la nación y los tribunales", antes de recordar que el Supremo "no le dio permiso a viajar al extranjero".

Musharraf aprovechó una autorización del Gobierno por motivos médicos para salir del país y desde entonces se ha negado a volver para hacer frente a los casos contra él citando motivos de salud y de seguridad.

Musharraf, que está en libertad bajo fianza por otros cuatro casos por delitos criminales, entre ellos el que le relaciona con el asesinato en 2007 de la ex primera ministra Benazir Bhutto, argumenta que las acusaciones tienen motivación política.

Musharraf llegó al poder en 1999 tras un golpe de estado contra Nawaz Sharif y dimitió en 2008, tras lo que marchó a Dubai y Londres en un exilio autoimpuesto.

Finalmente, regresó al país en marzo de 2014 con el objetivo de liderar a su partido en las elecciones legislativas, pero un tribunal le descalificó de la carrera electoral y quedó expuesto a una batería de cargos en su contra por sus acciones mientras estuvo en el poder.