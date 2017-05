El Supremo de India dice que el 'divorcio automático' del Islam es la "peor" forma de acabar un matrimonio

En el segundo día de vistas que está llevando a cabo la corte sobre las demandas contra este controvertido divorcio, una comisión integrada por cinco jueces ha señalado que si bien existen "escuelas de pensamientos" que consideran que el 'triple talaq' es legal, esta es "la peor y una forma no deseable de disolver matrimonios entre musulmanes".

El investigador islámico Mohammad Jan ha explicado que el Corán "considera la importancia de la familia" y que además ofrece cuatro pasos a dar antes de que se lleve a cabo el divorcio. "El 'triple talaq' está lejos de ser fundamental y muy lejos de ser sacramental para el Islam", ha explicado.

"Viola todas las cosas buenas que prescribe el Islam. El 'triple talaq' es similar a la práctica de la era preislámica en la que las niñas eran enterradas vivas", ha explicado ante los jueces, según recoge la agencia PTI.

"El matrimonio es el único tema que se trata de forma extensa en el Sagrado Corán, que establece el procedimiento para el divorcio", ha agregado. "Sin embargo, varias escuelas de pensamiento han distorsionado los principios del libro sagrado a su gusto", ha lamentado.

Jan ha explicado que "todo lo que se necesita" está en el Corán, y que "si se necesita más", hay que buscar "en la vida del profeta", pero que si se quiere saber aún más, "hay que usar el sentido común".

Por su parte, el jurista Ram Jethmalani ha señalado que "el derecho a el 'triple talaq' sólo lo tiene el marido y no la esposa", por lo que esto viola el artículo 14 de la Constitución india, que prevé el derecho a la igualdad.

"La finalización del matrimonio de forma unilateral es abominable y se puede evitar", ha defendido, recordando que la Constitución prohíbe la discriminación por motivos de religión, raza, casta, sexo o lugar de nacimiento.

'DIVORCIO AUTOMÁTICO'

El tribunal ha iniciado así el primer proceso judicial sobre la legalidad de la práctica, que permite a un hombre divorciarse de su esposa diciendo tres veces la palabra 'talaq' (divorcio). India es uno de los pocos países en los que está en vigor.

"Limitaremos nuestro análisis a la validez del 'triple talaq'. No entraremos a tratar la poligamia ni el 'nikah halala'", dijo el tribunal, según ha informado el diario local 'The Times of India'.

El 'nikah halala' es otra controvertida práctica en la que una mujer divorciada se casa en segundas nupcias y consuma el matrimonio para poder divorciarse y contraer matrimonio nuevamente con su primer marido.

"Si llegamos a la conclusión de que el 'triple talaq' es parte del derecho fundamental de la práctica de la religión (musulmana), no seguiremos adelante", ha remachado el tribunal.

El caso será analizado por cinco jueces: un hindú, un sij, un cristiano, un zoroastra y un musulmán. Cada una de las partes tiene tres días para presentar sus argumentos, en un proceso que finalizará el 19 de mayo. El fallo se emitirá en las semanas posteriores.

Varios grupos musulmanes han expresado su oposición a este proceso judicial, argumentando que supone una injerencia en asuntos religiosos, si bien los procedimientos cuentan con el respaldo del Gobierno que encabeza Narendra Modi.

Los musulmanes suponen la principal minoría de India, y sus matrimonios y divorcios se rigen por las leyes personales musulmanes, fundamentadas en la 'sharia'. La actual legislación, que data de 1937, contempla que el Estado no debe interferir en asuntos personales.