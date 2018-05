Sudán protesta ante Egipto por una serie de TV sobre un hombre que se une a la 'yihad' en el país

La serie, llamada Abú Omar al Masri (Abú Omar el Egipcio), se emite en la cadena de televisión privada On-E y en ella aparecen grupos terroristas que han recibido entrenamiento en Sudán.

La serie es una adaptación de una novela del escritor, académico y diplomático Ezzedín Chukri Fishere, en la que se relata la historia de un abogado que funda un grupo para "encontrar soluciones a los problemas de la gente", lo que provoca la respuesta de las fuerzas de seguridad.

El hombre, que logra escapar a un intento de asesinato, termina por huir a París, donde entra en contacto con personas relacionadas con grupos islamistas armados y termina por unirse a la 'yihad' en Sudán y Afganistán.

Por ello, el Ministerio de Exteriores de Sudán ha denunciado que los productores de la serie "intentan decir que Sudán fue escenario de algunos sucesos (...) y buscan dañar las relaciones hermanadas entre ambos países".

Concretamente, ha lamentado que "se intente manchar la presencia de algunos ciudadanos egipcios en territorio sudanés, que están en el país como parte de un acuerdo mutuo entre ambos gobiernos", según ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

Asimismo, ha dicho que ambos países tienen "firmes acuerdos de seguridad" que "no permiten acciones políticas o cualquier otra actividad hostil contra el otro país".

El Ministerio de Exteriores sudanés ha confirmado además que su Embajada en El Cairo ha presentado una queja formal y que el embajador egipcio en el país ha sido convocado para protestar ante él.

En respuesta, la cadena On-E ha publicado un comunicado resaltando que la serie no pretende apuntar directamente a Sudán y ha afirmado que "los realizadores de la serie entienden bien la importancia de unir a la gente y no pretenden provocar una crisis".

"Entienden la importancia de las relaciones entre Egipto y Sudán y la crucial alianza estratégica entre ambos países", ha resaltado, tal y como ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.

El presidente del Consejo Supremo para la Regulación de Medios, Makram Mohamed Ahmad, afirmó el domingo que la serie "no contiene violaciones" de las normativas vigentes.