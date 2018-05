El abogado de Stormy Daniels asegura que Cohen recibió 500.000 dólares de un oligarca ruso

Avenatti, que ha sugerido a través de su cuenta de Twitter que "el dinero podría haber sido utilizado" para realizar el pago de 130.000 dólares (109.000 euros) a Daniels tras los comicios en un intento por comprar su silencio para que no revelara que mantuvo un supuesto affaire con el magnate neoyorquino, ha indicado que el pago del millonario ruso habría tenido lugar unos meses después de las elecciones.

El dinero provendría del empresario ruso Viktor Vekselberg, que estaría vinculado al presidente ruso, Vladimir Putin, según ha recogido la cadena de noticias estadounidense CNBC. "El señor Trump y el señor Cohen tienen muchas cosas que explicar", ha aseverado el abogado de Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

Los comentarios de Avenatti han tenido lugar después de una serie de investigaciones. No obstante, el letrado no ha ofrecido detalles sobre sus fuentes, por lo que la citada cadena no ha podido comprobar la veracidad de las informaciones.

La semana pasada, el diario local 'The New York Times' informó de que varios agentes del FBI que trabajaban para Mueller detuvieron a Vekselberg en las inmediaciones del aeropuerto de la localidad de Nueva York para interrogarle.

Se trata del último movimiento de Avennati contra Cohen y Trump desde que se hizo cargo del caso de Daniels a principios de este año. La exactriz porno ha demandado a ambos en un intento por quedar libre de un acuerdo de confidencialidad sobre lo sucedido.

Cohen, por su parte, ha admitido haber realizado el pago de 130.000 dólares a Daniels para que no hablara públicamente de su affaire con Trump, que habría tenido lugar en 2006.