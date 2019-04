Stoltenberg advierte de la amenaza de Rusia y hace un llamamiento a la unidad en el seno de la OTAN

"La fortaleza de la OTAN es que, pese a nuestras diferencias, siempre hemos sido capaces de unirnos en torno a una tarea fundamental. Defendernos. Protegernos y proteger a nuestra población", ha dicho, durante un discurso ante el Congreso de Estados Unidos.

"Hemos superado nuestras diferencias en el pasado y debemos superarlas ahora, porque necesitaremos incluso más a la Alianza en el futuro", ha señalado, antes de advertir de la existencia de "desafíos sin precedentes que una nación no puede enfrentar sola".

Así, ha manifestado que "el equilibrio de poder global está cambiando" y que "la lucha contra el terrorismo es una lucha generacional". "Sólo hemos visto el inicio de las amenazas en el ciberespacio", ha añadido.

Stoltenberg ha hecho referencia especial a Rusia y ha recordado que "en 2014, Rusia se anexionó ilegalmente Crimea, siendo la primera vez en Europa en la que un país tomó parte de otro por la fuerza desde la Segunda Guerra Mundial".

"Vemos un patrón en el comportamiento ruso, incluido un masivo refuerzo militar desde el mar Ártico hasta el mar Mediterráneo y desde el mar Negro al mar Báltico", ha apuntado, antes de hacer referencia al uso por parte de Moscú de "un agente nervioso militar en Reino Unido" y su apoyo "al régimen asesino de Bashar al Assad en Siria".

Además, el secretario general de la OTAN ha apuntado a las autoridades rusas como responsables de "ciberataques contra aliados de la OTAN y socios" y de llevar a cabo "sofisticadas campañas de desinformación e intentos de interferir en la democracia en sí misma".

Por ello, ha ensalzado que "la OTAN ha respondido con el mayor refuerzo de la defensa colectiva en décadas" y ha añadido que "por primera vez, hay tropas preparadas para el combate desplegadas en la zona oriental de la Alianza".

"Hacemos todo esto no para provocar un conflicto, sino para evitarlo y preservar la paz. No para luchar, sino para disuadir. No para atacar, sino para defender. No hay contradicción entre disuasión, defensa y diálogo", ha argüido, al tiempo que ha reiterado que la OTAN "no busca aislar a Rusia".

"Buscamos una mejor relación con Rusia, pero incluso sin una relación mejor, necesitamos gestionar una difícil. Por eso tenemos que hablar, y hablamos. Para reducir los riesgos, evitar incidentes, accidentes y errores de cálculo", ha explicado.

CONTROL DE ARMAS

De esta forma, Stoltenberg ha hecho hincapié en la necesidad de un diálogo "para trabajar para el control de armas" y ha criticado que "Rusia ha desplegado nuevos misiles en Europa". "Son móviles, difíciles de detectar y con capacidad nuclear", ha alertado.

"La posición de la OTAN es unificada y clara. Rusia está violando el Tratado INF. No hay nuevos misiles estadounidenses en Europa, pero sí los hay rusos", ha lamentado Stoltenberg, quien ha pedido a Moscú que "vuelva a cumplir" con los términos del citado pacto.

"Rusia no ha dado pasos para ello, y el tiempo se acaba", ha advertido. "No queremos una nueva carrera armamentística. No queremos una nueva Guerra Fría, pero no tenemos que ser ingenuos. Un acuerdo que sólo es respetado por una parte no nos mantendrá seguros", ha subrayado.

Por ello, ha pedido "prepararse para un mundo sin el Tratado INF" y ha señalado que la Alianza "mostrará mesura y coordinación" y "no imitará lo que Rusia está haciendo". "La OTAN no tiene intención de desplegar misiles terrestres con capacidad nuclear en Europa", ha reiterado.

En este sentido, ha destacado que "tras años reduciendo los presupuestos de defensa, todos los aliados han puesto fin a los recortes y todos han incrementado su gasto en defensa".

"Antes estaban recortando miles de millones. Ahora están sumando miles de millones", ha señalado. "Esto está haciendo más fuerte a la OTAN", ha insistido, en respuesta a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la falta de entrega de fondos por parte de otros países.

"Europa y América del Norte no están separadas por el océano Atlántico, están unidos por él (...) Hoy tenemos que hacer todo lo posible para mantener esa unidad para las generaciones futuras, porque pase lo que pase, somos más fuertes y estamos más seguros cuando estamos unidos", ha remachado.