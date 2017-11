Solo cuatro de cada diez votantes ven a Trump apto para la Casa Blanca

La encuesta anterior, realizada en octubre, fijaba en el 58 por ciento el nivel de votantes que consideraba apto a Trump, lo que supone una pérdida de 18 puntos en sólo un mes. En el caso de los simpatizantes republicanos, la proporción se eleva hasta el 86 por ciento, mientras que entre los demócratas se desploma al 6 por ciento.

Las dudas sobre la capacidad de Trump como presidente se agudizan también en grupos sociales concretos, ya que un 93 por ciento de los afroamericanos y un 70 por cientos hispanos creen que el presidente no es válido para ocupar el principal cargo político del país.

IMPOPULAR

El sondeo de la Universidad de Quinnipiac, elaborado a partir de 1.577 entrevistas, sitúa el índice de popularidad de Trump en el 35 por ciento --del 80 por ciento si sólo se pregunta a los votantes republicanos--. El dato, sin embargo, aún está dos puntos por encima del mínimo establecido en un estudio de principio de agosto.

En cuanto a las características personales de Trump, un 58 por ciento cree que no es sincero, un 59 por ciento que no tiene buenas habilidades como líder y un 59 por ciento que no se preocupa por el estadounidense medio. El presidente aprueba sólo en dos de las preguntas: un 58 por ciento de los encuestados lo ve como una persona fuerte y un 55 lo considera inteligente.