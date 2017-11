Al Sisi afirma que respetará el máximo de dos mandatos en la Presidencia de Egipto

"No me corresponde como presidente estar ni un día más contra la voluntad de los egipcios. No son palabras para la televisión, son principios que respeto", ha indicado, en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNBC.

"No interferiré (con la Constitución). Preservaré los dos mandatos de cuatro años", ha manifestado, agregando que las próximas elecciones se celebrarán en marzo o abril de 2018. "Ningún presidente se sentará en su silla sin la voluntad del pueblo egipcio", ha remachado.

El mandatario accedió al poder en 2013 tras imponerse con cerca del 97 por ciento de los votos en las elecciones celebradas meses después de que encabezara como jefe del Ejército un golpe de Estado contra el entonces presidente electo, Mohamed Mursi.

Durante su mandato, ha hecho frente a numerosas críticas por la represión de las manifestaciones prodemocráticas y los abusos de los Derechos Humanos en el país.

El Gobierno de Al Sisi ha lanzado una campaña contra Hermanos Musulmanes y los grupos revolucionarios que encabezaron las protestas que provocaron la caída del régimen de Hosni Mubarak en 2011.

Las nuevas autoridades declararon a Hermanos Musulmanes como una organización terrorista, incrementando su presión contra el grupo y sus miembros.

La campaña, dirigida también contra activistas opositores, se ha saldado por el momento con miles de encarcelados y condenados por diversos cargos en juicios que han sido denunciados por las ONG internacionales por su falta de transparencia.

Asimismo, ha lanzado numerosas operaciones militares contra la insurgencia islamista en la península del Sinaí y otras partes del país, en medio del incremento de los atentados por parte de estos grupos --algunos vinculados a Estado Islámico--.

El Ejército de Egipto anunció el 16 de octubre de 2016 el inicio de una nueva ofensiva a gran escala contra "elementos terroristas" en el norte y el centro de la península del Sinaí.

Se trata de la segunda campaña lanzada por el Ejército desde la 'Operación Derecho del Mártir', que arrancó en septiembre de 2015 con el objetivo declarado de acabar con la insurgencia en la península.

Cientos de policías, militares y milicianos han muerto en los dos últimos años de insurgencia islamista en Egipto, principalmente en la región del Sinaí, donde opera Provincia del Sinaí, filial del grupo yihadista Estado Islámico. Hasta noviembre de 2014 el grupo era conocido como Ansar Bait al Maqdis, Seguidores de la Casa Sagrada.