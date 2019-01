Siria recalca que "esta guerra va a terminar" y se muestra "preparada" para retomar lazos diplomáticos

El ministro de Turismo de Siria, Rami Raduan Martini, ha destacado que la guerra que estalló en el país en 2011 "va a terminar" y ha afirmado que Damasco está "dispuesto y preparado para recuperar las relaciones" diplomáticas, en el marco de los esfuerzos del Gobierno por restaurar su imagen a nivel internacional y potenciar el turismo.

Raduan Martini, quien se encuentra esta semana en España de visita oficial y que acudirá a FITUR, ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press que "todos los que han participado en esta guerra contra Siria saben bien que la guerra va a terminar".

Así, ha enmarcado en esta aseveración el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la retirada de las tropas del país norteamericano. "Ellos saben que esta guerra va a terminar", ha recalcado, antes de denunciar que "Siria ha sufrido el terrorismo a lo largo de ocho años".

El ministro ha apuntado así que las autoridades "han podido lograr la victoria" frente a "cientos de miles de terroristas que llegaron desde 88 países" y ha lamentado el "apoyo" de "regímenes y países vecinos" a estas "fuerzas radicales terroristas".

En este sentido, ha puntualizado que "más del 90 por ciento" del territorio sirio se encuentra en la actualidad en manos del Gobierno, al tiempo que ha asegurado que entre 2017 y 2018 "millones de refugiados y desplazados han vuelto a sus territorios y sus casas".

Entre estas situaciones ha puesto como ejemplo Alepo, ciudad en la que, según ha indicado, más de un millón de personas han vuelto tras la toma de Alepo Oriental por parte de las tropas gubernamentales en 2017. Además, en Deraa se han producido cerca de 500.000 retornos, según el ministro.

Por ello, ha insistido en que, en estos momentos, "Siria está dispuesto y preparado para recuperar las relaciones con los países vecinos y de todo el mundo", tras la reapertura de las embajadas emiratí y bahreiní y ante los mensajes a favor de su reintegración en la Liga Árabe.

"Nosotros no hemos cerrado ninguna embajada ni hemos expulsado a ninguna persona árabe, solamente a los terroristas", ha agregado Raduan Martini. "El movimiento diplomático continúa. Esperamos la vuelta de todas las sedes diplomáticas a Damasco", ha recalcado.

En esta línea, ha confirmado el aumento de los esfuerzos diplomáticos de Siria y los países de la región para restaurar lazos y ha desvelado que hay expertos de empresas árabes "revisando las cuestiones logísticas" en el aeropuerto de Damasco para la reapertura de las conexiones aéreas comerciales.

CRÍTICAS A ISRAEL

Por el contrario, ha cargado contra Israel por los recientes ataques aéreos contra el país --que las autoridades del país vecino achacan a la presencia sobre el terreno de Irán y el partido-milicia chií libanés Hezbolá-- y ha dicho que el Gobierno de Benjamin Netanyahu actúa "contra todas las leyes y normas internacionales".

En el último de estos ataques, llevado a cabo a primera hora de este lunes, han muerto once personas, según datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Horas después, Netanyahu ha advertido de que "cualquiera que amenace con eliminar" el país "asumirá toda la responsabilidad", en referencia a Irán.

"Israel ha acogido y recibido a terroristas. Los mercenarios del Frente al Nusra y Estado Islámico han recibido atención médica en hospitales de Israel", ha denunciado Raduan Martini, quien ha resaltado que "las agresiones israelíes han tenido lugar al mismo tiempo que la liberación de una zona o de la firma de un acuerdo de reconciliación entre los hijos del mismo pueblo".

"El pueblo sirio ya está acostumbrado a las agresiones, pero esperamos que muy pronto llegue la paz en todo el territorio", ha dicho, antes de argüir que "esas agresiones son intentos fallidos con el objetivo de salvar a los restos de las bandas terroristas".

POTENCIAR EL TURISMO EN SIRIA

En lo relativo al sector turístico, Raduan Martini ha señalado que "es el más afectado por la guerra" y "el último que puede volver a funcionar y trabajar". "No es ningún secreto", ha dicho el ministro, quien ha añadido que Damasco busca "hacer todo lo posible para recuperar las actividades turísticas".

"Siria es un país con variedad cultural, tiene un tipo de mosaico especial y único de convivencia pacífica desde hace miles de años", ha destacado, antes de señalar que en la actualidad los focos turísticos se centran en la capital, la franja costera --con Latakia y Tartús como referentes-- y Alepo.

En este sentido, ha detallado que Siria recibió a cerca de 1.800.000 visitantes en 2018 --entre ellos alrededor de 175.000 peregrinos--, una situación que se ha visto potenciada por los acuerdos para la reapertura de los pasos fronterizos con Líbano y Jordania.

"Estamos sufriendo aún las consecuencias del terrorismo, aunque hay puntos y focos pequeños", ha lamentado, si bien ha reiterado que ahora "es el mejor momento para visitar Siria y también para la inversión".

CAÍDA DE MÁS DEL 75%

"'Syria: the time is now' ('Siria: ahora es el momento')", ha dicho, en referencia al lema que quieren promover las autoridades para intentar recuperar parte del turismo perdido a causa del conflicto. Según los datos facilitados por el ministro, en 2010 hubo ocho millones de visitantes, entre ellos más de 1,5 millones de europeos.

Pese a este contexto, ha destacado que "los hoteles de Damasco de entre tres y cinco estrellas tienen un porcentaje de ocupación de más del 70 por ciento" y ha incidido en que en 2018 se inauguraron ocho hoteles en Alepo, entre ellos el Sheraton Alepo.

Además, ha subrayado que Palmira --el que fuera uno de los principales atractivos turísticos del país por sus restos arqueológicos y tomada por Estado Islámico-- es ahora "una ciudad totalmente segura", mientras que se abordan las opciones para reconstruir Alepo.

"La ciudad antigua tiene daños materiales en un 15 por ciento", ha reseñado, al tiempo que ha recalcado que en estos trabajos participan también expertos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Por último, ha señalado que el Gobierno sirio calcula que podría recibir a "más de dos millones" de turistas en 2019 y ha hecho hincapié en que "es un destino barato" y con un "producto turístico variado". "Tenemos la confianza en que el pueblo y el Gobierno, que han hecho estos avances y milagros (en el marco del conflicto), van poder rápidamente recuperar el país para el sector turístico en Siria", ha remachado.