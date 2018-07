Sharif asegura que volverá a Pakistán para hacer frente a la cárcel tras su condena por corrupción

"Si pedir respeto por los votos implica la cárcel, iré a hacerle frente", ha dicho desde Londres, donde se encuentra acompañando a su esposa, Kulsum Nawaz, que está recibiendo tratamiento por el cáncer que sufre.

"Prometo continuar esta lucha hasta que los paquistaníes sean libres de las cadenas que les impiden decir la verdad", ha señalado, acompañado por su hija Maryam Nawaz, sentenciada por su parte a siete años de prisión.

Así, el ex primer ministro ha reiterado que "continuará la lucha hasta que la gente de Pakistán sea liberada de la esclavitud impuesta por algunos generales y jueces", según ha informado el diario local 'Dawn'.

Sin embargo, Nawaz no ha facilitado una fecha para su retorno al país y ha argumentado que la delicada salud de su esposa es lo que le impide volver a Pakistán de manera inmediata.

El ex primer ministro ha sido condenado por un tribunal anticorrupción en llamado "caso Avenfield", en referencia a la adquisición de cuatro lujosos apartamentos en Londres y aparecidos en las referencias contra la familia, investigada en marco del polémico caso de 'los Papeles de Panamá', sobre el uso de fondos no declarados para beneficio personal.

Además, el ex primer ministro ha sido multado con, aproximadamente, 10 millones de euros. Su hija deberá abonar unos dos millones y medio, y se expone a una sentencia adicional de un año por presentar documentos falsificados ante el Tribunal Nacional de Rendición de Cuentas.

La Policía paquistaní está en máxima alerta en Islamabad, donde se ha desplegado con efectivos antidisturbios en el caso de que estallen protestas contra el veredicto.

Sharif anunció en julio del año pasado su dimisión después de que el Tribunal Supremo haya ordenado descalificarle en el marco del caso abierto contra el mandatario por corrupción en relación con las revelaciones de los 'Papeles' sobre la fortuna de su familia.

SHARIF APELARÁ LA DECISIÓN

Uno de los aliados político del ex primer ministro, Tariq Fazal Chaudhry, ha declarado que el ex primer ministro regresará a Pakistán antes de las elecciones del 25 de julio para presentar una apelación y jugándose el arresto justo antes delos comicios, en el que su partido está en una cerrada carrera con el partido de la oposición, que lidera el afamado ex jugador de cricket Imran Khan.

"El veredicto de hoy muestra que estos apartamentos de Avenfield fueron comprados con dinero de la corrupción", ha declarado por su parte a los periodistas el abogado de la Fiscalía Sardar Muzaffar Abbasi citando el nombre del edificio de apartamentos en Londres.

La condena significa que Maryam Sharif, considerada como la heredera política del ex primer ministro, quedará descalificada para impugnar un escaño en las elecciones por el partido de su padre, la Liga Musulmana de Pakistán-N (PML-N).

"El pueblo de Pakistán y el PML-N rechazan esta decisión", ha manifestado el hermano de Sharif, Shehbaz, presidente de PML-N después de la inhabilitación de por vida del ex primer ministro. "Esta decisión se basa en la injusticia", ha declarado.

Si Sharif regresa, será arrestado a su llegada en virtud de la ley, aunque luego podría ser liberado por un tribunal separado en espera de la apelación, según Abbasi.

LA DESTITUCIÓN DE SHARIF

El tribunal de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas (NAB) acusó a Sharif y su familia de lavado de dinero y de ser incapaces mostrar legítimamente la pista de dinero para la compra de estas propiedades de lujo en Londres, la mayoría a mediados de la década de 1990.

Sharif fue destituido por el Tribunal Supremo en julio de 2017 y se le prohibió la política por ser "deshonesto" al no informar un ingreso mensual de 10.000 dirhams (unos 2.000 euros) de una compañía propiedad de su hijo.

La decisión contra la familia Sharif llega en un momento de intensificación de la sospecha de una nueva intromisión del Ejército en la política antes de las urnas. De hecho, Sharif había denunciado los procedimientos judiciales en su contra tenían motivos políticos y una caza de brujas judicial bajo la mano oculta de los militares, la gran fuerza dominante del país, y que terminaron con segunda etapa de Sharif en el poder en 1999 a través de un golpe de estado incruento.