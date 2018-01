El ex primer ministro Shafiq anuncia que no comparecerá a las elecciones a la Presidencia de Egipto

"Me he dado cuenta de que no voy a ser la persona ideal para guiar al Estado durante el siguiente periodo. Por lo tanto, he decidido no participar en las elecciones de 2018", según el comunicado.

Shafiq pone así punto y final a un amago de carrera electoral donde partía como un serio rival contra el actual mandatario Abdelfatá al Sisi. Fue primer ministro solo un mes durante la Primavera Árabe de 2011 y tras su derrota ante el posteriormente derrocado presidente Mohamed Mursi abandonó Egipto, donde fue condenado 'in absentia' por corrupción, cargos de los que finalmente quedó absuelto.

El pasado mes de diciembre, Shafiq fue deportado de Emiratos Árabes Unidos y permaneció unas horas en paradero desconocido, según su familia, que sospechó en ese momento de una maniobra de presión de las autoridades egipcias.