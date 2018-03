Seúl celebra la visita de Kim a China y espera que contribuya a desnuclearizar la península

"El Gobierno da la bienvenida al viaje de Kim Jong Un a China del domingo al miércoles y sus conversaciones con los dirigentes chinos", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores surcoreano, citado por la agencia Yonhap.

"El Gobierno espera que la última visita a China por el presidente Kim, que se produce antes de las cumbres intercoreana y de Corea del Norte con Estados Unidos, contribuirá a la desnuclearización y a construir la paz en la península de Corea", ha añadido el portavoz.

La Presidencia surcoreana ha anunciado este miércoles que el consejero de Estado de China para las Relaciones Exteriores, Yang Jiechi, visitará el jueves Corea del Sur para poner al corriente a las autoridades del país de los detalles de la reunión celebrada en Pekín entre Kim y Xi.

El líder de Corea del Norte, que ha aseverado que la situación ha mejorado después de que Pyongyang tomara la iniciativa para reducir las tensiones en la zona, ha manifestado que está determinado a transformar las relaciones intercoreanas haciendo uso de la reconciliación y la cooperación.

"Es nuestra decisión comprometernos con la desnuclearización de la península de acuerdo con los deseos de los exlíderes Kim Il Sung y Kim Jong Il", ha dicho Kim, que ha garantizado que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos y Corea del Sur, así como a reunirse con los líderes de los dos países.

Xi, por su parte, ha destacado que China se mantiene a favor de la desnuclearización de la zona mientras se salvaguarda la paz y la estabilidad y se resuelven los problemas mediante el diálogo y la consulta.

North Korea and China's state media officially unveiled the recent talks between Kim and Xi in Beijing, affirming the traditional allies' commitment made during the talks to tighten relationship.

During the trip, Kim also reportedly expressed willingness to hold talks with the U.S. and denuclearize the country on conditions that Seoul and Washington take progressive and synchronous measures for the realization of peace.