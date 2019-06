El Senado colombiano aprueba el ascenso del jefe del Ejército pese al escándalo de los 'falsos positivos'

El escándalo se remonta al mes de mayo, a raíz de una información del periódico estadounidense 'The New York Times' en la que se aseguraba que Martínez había dado orden de aumentar las muertes y capturas de criminales. Su labor más cuestionada se concentra en su etapa como jefe de la décima brigada del Ejército, hace casi 14 años.

Martínez llegó a la sede parlamentaria sin hacer declaraciones para presenciar su ascenso a general de cuatro soles, dentro de una serie de promociones que llevaban tres semanas esperando su inclusión en el orden del día. Su ascenso salió adelante con 64 votos a favor y uno en contra, en una votación boicoteada por los partidos de izquierda y la formación surgida de las FARC.

La polémica ha reavivado el fantasma de los 'falsos positivos', como se conoce en Colombia a la trama militar destapada con el Gobierno de Álvaro Uribe consistente en obtener beneficios haciendo pasar por guerrilleros a civiles abatidos. Los militares llegaban a vestir de uniforme y colocar armas a estos civiles.

Uribe, que ahora es senador, ha defendido que durante su etapa como presidente apartó a los oficiales que no aplicaron "rigurosamente" los manuales operativos. "Nicacio Martínez no aparecía en esa lista que me pasó el Ministerio de Defensa", ha señalado el exmandatario, quien ha apuntado también que los "falsos positivos" se alternaron con "falsas acusaciones", según 'El Espectador'.