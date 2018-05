Secuestradas más de 40 personas en carreteras del noroeste de Nigeria en los últimos dos días

Un dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte por Carretera (NYRTW) ha indicado que "al menos 42 pasajeros han sido secuestrados en carreteras de Kaduna y Birnin-Gwari en los últimos dos días".

Así, ha detallado que los secuestros tuvieron lugar en dos incidentes en los que hombres armados interceptaron sendos grupos de vehículos, raptando a 21 personas en cada uno de los sucesos, según ha informado el diario local 'Naij'.

El noroeste de Nigeria ha sido escenario de varios secuestros en las últimas semanas. Durante la semana pasada fue denunciado el secuestro de más de 80 personas en este mismo estado.

Por otra parte, un ciudadano sirio secuestrado la semana pasada en el estado de Sokoto (norte) ha sido liberado durante la jornada, según ha confirmado la Policía en declaraciones al diario nigeriano 'Vanguard'.

Asimismo, la Policía de Zamfara ha lanzado una operación de búsqueda para intentar hallar a la mujer, los tres hijos y otros tres familiares de un político local, secuestrados durante la jornada del martes.

El rapto tuvo lugar tras un ataque contra la vivienda en la localidad de Zurmi del comisionado de Juventud y Deportes del estado, Alhayi Abdulahi Gurbin Bore.

"No nos han reclamado aún un rescate. De hecho, no hemos discutido nada con ellos, pero hemos denunciado el asunto a las autoridades", ha dicho Gurbin Bore, tal y como ha recogido el diario local 'The Guardian'.