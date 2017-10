Save the Children alerta de que la situación en Yemen es "inadmisible" y pide acceso para ayudar a los niños

"Lo que está ocurriendo en Yemen, donde vemos que se registran muertes por cólera, una enfermedad que llevamos sin sufrir en Europa cientos de años, es inadmisible. Eso no debería pasar. Es una crisis creada por el hombre que debería detenerse. Y si lográsemos tener acceso a esos niños les podríamos ayudar, pero no lo tenemos", ha criticado la ex mandataria.

Thorning-Schmidt, primera ministra de Dinamarca entre 2011 y 2015, ha criticado en una entrevista con Europa Press en Madrid que el acceso humanitario a ciertas zonas del mundo, en especial en Yemen, donde la mitad de la población se encuentra en situación de emergencia alimentaria, y en Birmania, de donde han huido casi un millón de rohingya en tan sólo semanas.

"El acceso humanitario se ha convertido en un arma de guerra para muchos países", ha denunciado la directora general de Save the Children. Thorning-Schmidt ha hecho un llamamiento para que la comunidad internacional "no se olvide" del sufrimiento de los niños más desfavorecidos, que son el colectivo más vulnerable en estas crisis humanitarias.

Por otro lado, ha puesto de relieve la situación que se está viviendo ahora mismo en la región de Cox's Bazar, en Bangladesh, donde en las últimas semanas han llegado más de 500.000 miembros de la comunidad rohingya huyendo de la violencia de la que son víctimas en Birmania por parte del Ejército. De acuerdo con datos de Save the Children, más del 60 por ciento de los recién llegados son niños, muchos de los cuales han cruzado la frontera solos.

"Mi mensaje a todos los líderes de Europa es que no se olviden de ellos, que es lo que quieren muchas élites en muchas partes del mundo, que nos olvidemos de esa gente y pasemos a otra cosa. Porque cuanto más nos olvidemos, peor va a ser su situación", ha declarado. Según ha explicado la líder de la ONG, la situación en Cox's Bazar es "espantosa".

"Las necesidades humanitarias más básicas no están cubiertas ni por asomo. Hay muchos niños que no están acompañados y están solos", ha afirmado Thorning-Schmidt. "Es muy probable que para Navidad, el número de personas aumente a un millón", ha advertido.

Save The Children lleva apenas dos semanas trabajando en el terreno, donde han instalado un centro de acogida de menores temporal. Desde entonces, calculan que han conseguido reunir a más de 2.000 niños con sus familias.

La ex mandataria ha destacado el rol del Gobierno bangladeshi a la hora de gestionar esta crisis, comparándola con la actuación de los gobiernos europeos. "Es muy sencillo llegar a comprender lo complicado que ha sido para Bangladesh, un país con apenas recursos, abrir sus fronteras. No estoy muy segura de que un Gobierno europeo hubiera hecho lo mismo", ha apuntado.

"Esta crisis no es un problema que vaya desaparecer pronto, ya que nadie quiere a esta comunidad en su país. Por ello, urjo a los líderes europeos a que ejerzan presión real sobre el Gobierno birmano para que pongan fin a lo que está sucediendo en Birmania ahora mismo", ha concluido la ex primera ministra.

"SI TODOS TUVIERAN EDUCACIÓN, CAMBIARÍAMOS EL MUNDO"

Thorning-Schmidt ha añadido que el salto de la política a dirigir una ONG como Save the Children due una de las decisiones más sencillas de su vida.

"Llevo formando parte de la política europea durante más de 20 años, tanto en el Parlamento Europeo como en la política nacional", ha contado. Líder del Partido Socialdemócrata de Dinamarca durante 10 años, tras su derrota en la últimas elecciones danesas supuso un punto de inflexión para la actual directora general de la ONG, que cuenta con una plantilla de más de 25.000 personas a nivel mundial.

Para Throning-Schmidt, su trabajo al frente de Save the Children supone "una gran oportunidad" para "intentar cambiar la mentalidad" del público general. "Hay que cambiar la forma en la que percibimos a los niños. Tenemos que empezar a verles como personas de verdad, con derechos de verdad, con una voz que respetar", ha asegurado.

La ex primera ministra, ferviente defensora por los derechos de la Infancia, ha puesto de relieve la falta de actuación por parte de los líderes europeos a la hora de proporcionar una educación de calidad a todo los menores que viven en Europa, con total independencia de su lugar de origen.

"Si todos los niños del mundo tuvieran acceso a una educación de calidad y gratuita, cambiaremos el mundo, estoy convencida", ha asegurado Throning-Schmidt este jueves en una entrevista con Europa Press en Madrid. "No hay que dejar a ningún niño detrás", ha apuntado.

"Europa es una región muy especial en el mundo. Es por eso por lo que creo que tenemos una obligación especial, que es la de proporcionar educación a todo el mundo", ha asegurado. De acuerdo con la CEO de Save the Children, hay que trasmitir un mensaje de apoyo a todos los menores que viven en Europa.

"A pesar de que forme parte de una de las comunidades más marginadas del mundo, como puede ser el caso de un joven romaní o el hijo de refugiados, cualquier niño tiene derechos, y no sólo el derecho a sobrevivir y a tener unos servicios sanitarios básicos, sino también el derecho a tener un futuro digno", ha señalado.