Save the Children denuncia la situación de los niños en Yemen tras cuatro años de conflicto

"Escuchad nuestras voces. Somos niños y niñas como los demás, al igual que sus hijos e hijas. Ya no aguantamos más vivir en una zona de guerra, estamos hartos de eso". Ese es el llamamiento que ha lanzado después de cuatro años de guerra Yemen un grupo de adolescentes a los que ofrece apoyo Save the Children en sus espacios seguros.

La ONG ha solicitado a los menores que acuden a dichos espacios que escriban cómo se sienten en relación al conflicto que cumple ya cuatro años y que ha provocado la peor crisis humanitaria actual, con 24 millones de personas necesitadas de ayuda, el 80 por ciento de la población.

Alrededor de 10 millones de niños y niñas no tienen acceso a atención médica adecuada, una de cada tres niñas y uno de cada cuatro niños no asisten a la escuela, y 1,5 millones de niños y niñas han tenido que abandonar sus hogares para escapar del hambre y la violencia, ha denunciado Save the Children. Además, hay casi 10 millones de personas al borde de la hambruna.

Las respuestas que han ofrecido los niños, bajo la supervisión de expertos en protección infantil, ofrecen "una visión única" de lo que la guerra ha supuesto para todos ellos, según la ONG. Además, han elaborado de forma conjunta su propia resolución ideal del Consejo de Seguridad de la ONU en la que llaman a una solución negociada y pacífica al conflicto en Yemen, en la que estarían incluidos.

En ella, exigen el fin de la guerra, el derecho a la educación, la libre circulación y dejar de tener miedo, pero también muestran su esperanza de que las cosas pueden mejorar. Según la ONG, quieren que el mundo sepa cómo se sienten, que entiendan sus terribles circunstancias, pero también que recuerden que los niños son solo eso en todas las partes del mundo y merecen las mismas oportunidades en sus vidas.

"Cuando caminamos tenemos miedo, cuando dormimos, tenemos miedo. Cuando jugamos, tenemos miedo. Ya no queremos vivir en una zona de guerra, estamos hartos de eso... Somos inocentes. Somos niños, al igual que sus hijos", sostienen los niños yemeníes en su resolución.

"Queremos ser cuidados como cualquier otro niño. Queremos una educación. Queremos la oportunidad de ir a la escuela. Queremos dibujar, comer, reír y jugar. Tenemos derecho a aprender y ser atendidos, a crecer y perseguir nuestros sueños", reivindican los menores.





"ESTÁN DEMASIADO OCUPADOS TRATANDO DE SOBREVIVIR"

"Los niños y las niñas en Yemen a menudo no tienen la oportunidad de hablar sobre sus sentimientos, están demasiado ocupados tratando de sobrevivir", resalta Sukaina Sharafuddin, trabajadora humanitaria de Save the Children.

Estos niños "han crecido muy rápidamente al ver tanto sufrimiento a su alrededor" y se muestran decepcionados porque consideran que han sido "olvidados por el mundo", explica la trabajadora de la ONU. "No podían entender por qué los niños y las niñas de otros lugares son alimentados y vestidos adecuadamente y duermen seguros por la noche, y ellos no". "Soy madre y esta no es la vida que desearía para mi hijo y creo que los padres y madres de todo el mundo estarán de acuerdo", subraya.

Por su parte, el director de Save the Children en Yemen, Tamer Kirolos, sostiene que "solo las palabras, no las armas, pueden traer paz a los niños y las niñas de Yemen, quienes, además, nos han dicho muy claramente que esperan algo mejor de la comunidad internacional, sobre la que piensan que les ha abandonado".

En Yemen, hay niños que mueren a diario "por la falta o la negación de alimentos, la ausencia de medicamentos o por la violencia", denuncia Kirolos. "Los niños y las niñas sienten la destrucción a su alrededor y ven lo que se necesita con urgencia: paz, comida, educación", destaca el responsable de Save the Children.

Ante la grave crisis humanitaria que atraviesa el país y la proximidad del cuarto aniversario del inicio de los bombardeos por la coalición militar liderada por Arabia Saudí y que apoya al Gobierno yemení frente a los rebeldes huthis, la ONG ha sostenido que "es más urgente que nunca" que los líderes mundiales pongan a los niños al frente de su acción política.

Esto conlleva, según Save the Children, recriminar a los aliados cuando se viole el Derecho Internacional Humanitario, suspender la venta de armas a las partes en conflicto que matan a niños en Yemen e implementar una estrategia clara para proteger a los menores y las familias atrapados en el conflicto.