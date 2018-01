Save the Children alerta de que el 90% de los muertos por difteria en Yemen tiene menos de 15 años

"Los niños pequeños son los más afectados por esta enfermedad: el 90 por ciento de las víctimas mortales tiene menos de quince años", ha asegurado en un comunicado la ONG, que ha recordado que el Ministerio de Salud Pública y Población de Yemen ha registrado 716 casos y 52 muertes por difteria desde agosto de 2017.

La organización ha denunciado que la epidemia se ha visto agravada por el bloqueo naval liderado por Arabia Saudí, que impide que entren alimentos, combustible y ayuda humanitaria por el puerto principal de suministros, Hodeida. Save the Children ha puesto el foco en cómo la escasez de combustible ha inflado los precios y duplicado el coste del transporte público, impidiendo que muchos pacientes viajen a las pocas instalaciones de salud que aún funcionan.

Mariam Aldogani, coordinadora de campo de Save the Children en Hodeida, ha explicado que la difteria "es una enfermedad muy contagiosa, y ahora hay tan poca ayuda que las familias tienen que recorrer cientos de kilómetros junto a sus hijos para llegar hasta nosotros". "Pero llegan demasiado tarde e infectan a otras personas durante el trayecto", ha lamentado.

Aldogami ha añadido que "la mayoría de las personas no han sido vacunadas, y no tenemos la reserva de vacunas que necesitamos para un brote de este tipo. El bloqueo hace que sea imposible traer especialistas, medicamentos o materiales esenciales para mantener con vida a niños enfermos". "A menos que haya medidas urgentes ahora, no podremos detener la propagación de la difteria", ha alertado.

El director de Save the Children en Yemen, Tamer Kirolos, ha denunciado que, de no ser por el conflicto, el brote de la enfermedad podría haberse evitado: "Este es otro triste ejemplo de lo destructiva que puede ser esta guerra. Una epidemia de cólerea ya ha infectado a más de un millón de personas, y ahora nos enfrentamos a un brote de difteria, una enfermedad aún más mortal", ha subrayado.

"Ambas podrían haberse evitado con saneamiento básico, salud y vacunas. Pero bombardeando hospitales y centros de salud y bloqueando los suministros que los niños necesitan para sobrevivir, las partes en el conflicto están empeorando aún más la situación catastrófica", ha condenado.