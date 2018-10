Save the Children alerta de que el 25% de los migrantes de la caravana son menores y pide su protección

La caravana, que inició su marcha hace una semana en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, llegó el viernes a la frontera de Guatemala con México y está compuesta por varios miles de personas, ya que muchos migrantes se han ido sumando durante el camino. Algunos de ellos consiguieron abrirse paso por la fuerza y cruzar la frontera mexicana este viernes, mientras que otros lo hicieron atravesando el río Suchiate.

"La desinformación y la falta de claridad ha llevado a la desesperación a mucha gente", ha subrayado el director de programa de Save the Children México, Jorge Vidal. La ONG contaba este viernes con un equipo en la zona para evaluar la situación de los menores migrantes de la caravana.

"Muchos niños no han comido ni han tomado agua y requieren valoraciones médicas", ha explicado Vidal, precisando que la ONG tiene previsto visitar "los albergues instalados para verificar las condiciones en las que los niños serán recibidos". En base a la información que ha ido recabando en los últimos días, tanto en la ruta de la caravana como en la frontera, Save the Children tiene previsto organizar un "plan de atención", ha precisado Vidal.

En este sentido, la ONG ha explicado que la información que ha conseguido reunir se estima que el 25 por ciento de los integrantes de la caravana son niñas, niños y adolescentes, por lo que "es necesario poner en marcha planes que busquen su protección especial e integral, en particular, frente a los enfrentamientos que han sucedido y puedan suceder a lo largo de los próximos días".

Asimismo, Save the Children ha mostrado su preocupación por el estado de salud y nutricional de quienes han recorrido la ruta desde Honduras y ha advertido de que los menores pueden estar expuestos a peligros como las redes de trata, en particular aquellos que viajan no acompañados, para quienes ha solicitado medidas especiales de protección.

La ONG ha sostenido que los niños y sus familias tienen derecho a la movilidad, así como a solicitar asilo y refugio, con el fin de garantizar su protección y bienestar. En este sentido, ha reclamado al Gobierno de México que vele en todo momento por "el interés superior del niño" y que se asegure de que "bajo ninguna circunstancia" los menores son separados de sus familias.