Save the Children recuerda a Trump que la 'caravana' migratoria tiene derecho a pedir asilo

"Ni podemos ni guardaremos silencio sobre el trato que el Gobierno de Estados Unidos da a niños, niñas y familias que emigran desde países centroamericanos", ha subrayado la directora de la ONG en el país norteamericano, Carolyn Miles, que ha llamado a evitar nuevos miedos y traumas para niños que ya han sufrido un viaje agotador.

Save the Children ha recordado en un comunicado que desplazarse para solicitar asilo no es un delito y que el trato denigrante a las niñas, niños y adolescentes migrantes es "inconcebible". En este sentido, ha recalcado su oposición tanto a la detención como a la separación familiar en un país donde ya hay retenidos más de 13.000 menores no acompañados.

"La historia nos juzgará en base a cómo respondamos ahora", ha añadido Miles, en cuya opinión es momento de "tomar una decisión". "O acoger y proteger a la infancia migrante en situación de vulnerabilidad o colocar barreras y mandar al Ejército para separar a las niñas y los niños de la seguridad que les garantiza la ley", ha agregado.