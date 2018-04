'Santrich' anuncia una huelga de hambre contra su extradición y se declara víctima de un "montaje" de EEUU

El exguerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 'Jesús Santrich' ha anunciado que va a iniciar una huelga de hambre que llevará hasta "sus últimas consecuencias" para impedir su extradición a Estados Unidos, al tiempo que se ha declarado víctima de "un montaje" orquestado por las autoridades norteamericanas, que le acusan de narcotráfico.

"Ofrendo mi vida en esta huelga de hambre y esto va hasta las últimas consecuencias, que es la inanición. He prohibido cualquier tipo de intervención médica sobre mí y esa es la ofrenda que hago para que quede claro cuál es mi determinación de lucha y mi posición frente a estos acuerdos traicionados", ha asegurado el exguerrillero, en una entrevista concedida a la cadena W Radio.

'Santrich' ha lamentado que en su caso no se esté respetando la presunción de inocencia y ha criticado la actuación del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de quien ha dicho que "es más probable que pueda pasar cocaína" por su nariz antes que por las manos del exjefe de las FARC.

"De mi boca jamás escucharán la palabra cocaína, dinero de pagos, paquetes de cinco kilos o que yo haya escuchado eso en una conversación. Si eso está ahí que lo publiquen, aunque lo esencial es que eso se hiciera en un Estado donde se pudieran rebatir cosas porque los montajes tienen esa particularidad, es como una película de Indiana Jones y cada quien le va poniendo sus efectos especiales", ha explicado el dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, el partido que ha sucedido al grupo guerrillero).

"EEUU NO TIENE DIGNIDAD NI MORAL PARA ACUSAR A NADIE"

En este sentido, ha asegurado que está siendo víctima de un "montaje" orquestado por Estados Unidos. "Estados Unidos tiene interés sobre nuestros recursos, sigue viéndonos como enemigos, no nos ha sacado de sus listas espurias. Estados Unidos no tiene dignidad ni moral para acusar a nadie", ha afirmado.

'Santrich' ha señalado que ya hace un año advirtió de que habría una persecución contra él y contra los dirigentes del partido FARC. "Aquí hay gente involucrada en la masacre del Aro, en Odebrecht, que ahora aparecen como los prohombres de la ética. Nosotros nos hemos sometido a la JEP (la justicia transicional), pero esos otros personajes no. Por eso estaba absolutamente preparado, por eso digo que yo no voy a rebatir patrañas judiciales, eso que lo hagan los abogados. Yo estoy en una acción política y con absoluta certeza no voy a dejarme extraditar, yo voy a dar mi última batalla aquí, en mi país", ha explicado.

Sobre su relación con Marlon Marín, el sobrino de 'Iván Márquez' también detenido por formar parte de una red de narcotráfico, 'Santrich' ha dicho que tuvo una relación de trabajo con él porque le presentó unos proyectos de granjas en las zonas donde se pondrían en marcha acuerdos de reforma rural.

Tras señalar que no puede decir que confíe en Marín porque "los montajes están a la vuelta de la esquina", ha afirmado que él confiaba en "sus proyectos agroproductivos" pero no puede responder "por sus actos". 'Iván Márquez', ha añadido, no lo recomendó pues "tiene la costumbre de no recomendar a nadie, ni de su familia ni de sus amistades".

El exjefe de las FARC también ha hablado sobre Rafael Caro Quintero, quien ha sido señalado como dirigente del cartel de Sinaloa, y ha admitido que le conoció cuando se lo presentaron porque quería invertir en proyectos productivos en Colombia, si bien ha negado que supiera que se dedicaba al tráfico de drogas.

"Es muy difícil que yo tenga en mi mente quién puede ser narco o no. A mi casa llegó mucha gente con la idea de contribuir a impulsar el proceso de paz y toda la gente que llegó fue registrada por la Policía Nacional y la UNP", ha indicado.

"Si yo tengo conciencia de que estoy tratando con alguien con ese tipo de imputaciones, ¿iba a ser algo público, tomar fotografías con alguien, hacer una reunión en un sitio resguardado por la Policía? Eso no tiene lógica", ha explicado.

LUCHARÁ "HASTA EL FINAL" POR SU LIBERACIÓN

Por último, 'Santrich' ha trasladado un mensaje para sus compañeros de la FARC, a quienes ha asegurado que seguirá "hasta el final" en la lucha por su liberación. "Mientras tenga fuerzas que sepan que con la frente en alto, con dignidad, en una acción claramente política de reivindicación me llaman a mantenerme firme hasta el final. Hay que comenzar a denunciar la traición a la reforma rural integral, a la sustitución con la política de erradicación, el hundimiento de la reforma política y que la gente exija el cumplimiento de lo que se pactó en La Habana", ha concluido.

EL SOBRINO DE 'IVÁN MÁRQUEZ', EN EEUU COMO TESTIGO PROTEGIDO

En el marco del proceso contra 'Santrich', la cadena Caracol Radio a informado de que Marlon Marín, el sobrino de 'Iván Márquez', ha llegado a Estados Unidos para convertirse en testigo protegido en el marco de la investigación por narcotráfico contra el exjefe de las FARC.

En la noche del lunes Marlon Marín tomó un avión hacia Estados Unidos y afirmó que 'Santrich' dirige una organización de narcotráfico en Colombia. Hace una semana la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y las autoridades de Nueva York presentaron una acusación formal contra 'Santrich' y otros tres ciudadanos detenidos en Colombia por intentar trasladar cocaína a Estados Unidos.

Según la emisora de radio colombiana, el Gobierno estadounidense ha decidido suspender la petición de extradición de Marlon Marín y le ha facilitado el viaje a territorio norteamericano para convertirse en testigo protegido. Marín ha dicho que tiene todas las pruebas que demostrarían que 'Santrich' dirige una organización dedicada al narcotráfico.