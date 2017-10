Santos llama a la reconciliación y al respeto tras las disputas en el Congreso colombiano

"Ayer vi un espectáculo que realmente no me gustó, entre los voceros de las FARC y del Centro Democrático, donde delante de todos los medios de comunicación se insultaban a gritos. Ese no es el espíritu de reconciliación que trajo el papa Francisco", ha señalado Santos.

La disputa se produjo durante una audiencia pública sobre el proyecto de Reforma Constitucional, que crea las 16 circunscripciones Especiales de Paz, en la que estaban presentes 'Jesús Santrich', uno de los negociadores de la guerrilla de las FARC, y el representante del Centro Democrático Santiago Valencia.

Valencia, que presidía la audiencia, se negó a darle la palabra a un autor de crímenes de lesa humanidad, refiriéndose a 'Santrich', y abandonó la reunión. Mientras salía de la sala, el representante uribista y otros miembros del Centro Democrático comenzaron a insultar a los militantes de las FARC.

Santos ha señalado que el respeto a las diferencias es "un elemento fundamental de esa reconciliación que tenemos que hacer los colombianos".