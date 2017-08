Santos asegura que no se presentará a ninguna elección tras abandonar la Casa de Nariño

"Yo no estoy buscando votos, ni me presentaré a ninguna elección. Lo único que me interesa es que terminemos bien lo que empezamos (...) Quiero decirles que no hemos terminado, todo lo contrario", dijo en el discurso que pronunció el jueves por la noche (hora local) con motivo del inicio de su octavo año en el cargo.

Santos destacó que, gracias a la paz con las FARC --la primera guerrilla de Colombia-- "el mundo nos mira por lo que hemos hecho y por lo que estamos haciendo". "Ya no nos ven como un país-problema, sino como un país con un potencial inmenso. Pero repito: el tema no es lo que hemos hecho, sino lo que tenemos que hacer todavía", señaló.

El jefe de Estado adelantó que dedicará este último "año de trabajo" a "consolidar e incrementar los avances sociales, económicos, de seguridad y de paz" y a hacer frente a "los nuevos desafíos y las nuevas necesidades" que han surgido con el fin de la guerra contra las FARC.

Entre ellos, mencionó la lucha contra las bandas criminales y la delincuencia común, a pesar de que "las cifras de homicidio y secuestro son las más bajas en por lo menos 40 años". "Ahora que terminó la guerra con las FARC, más soldados y más policías están combatiendo todas las formas de inseguridad", indicó.

También apuntó al "aumento de los cultivos de coca". "Nos pusimos una meta: erradicar mínimo 100.000 hectáreas de coca, 50.000 mediante sustitución voluntaria y otras 50.000 a través de erradicación forzosa. Estamos trabajando para cumplirla", afirmó.

Para alcanzar estas metas, pidió a los colombianos que, "aunque no tenemos que pensar igual, rememos todos en la misma dirección, que no es otra que la del bienestar y la tranquilidad". "A eso los invito", remachó, según informa la Presidencia.

LÍMITE CONSTITUCIONAL

La Constitución de Colombia prohíbe enlazar más de dos mandatos consecutivos, de modo que Santos no podrá presentarse a las elecciones de 2018, que se espera que sean las primeras a las que las FARC concurran como partido político.

Aunque no puede aspirar a la reelección en la Casa de Nariño, sí podría ser candidato a la Cámara de Diputados o al Senado, ya que el año que viene se celebran también comicios parlamentarios.

Su antecesor inmediato, Álvaro Uribe, que intentó cambiar la Constitución para conseguir un tercer mandato, es ahora senador de su nuevo partido político, Centro Democrático.