Santos asegura que no invirtió ni es accionista de la empresa con la que le vinculan los 'Papeles del Paraíso'

En un comunicado publicado por la Presidencia, el mandatario ha asegurado que nunca invirtió ni fue accionista de la aseguradora con la que le vinculan los documentos desvelados este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que proceden de dos proveedores de servicios 'offshore' de Bermuda y Singapur.

Según cuenta 'El Confidencial', uno de los medios que ha participado en la publicación de los 13,4 millones de documentos, documentos del registro mercantil de Barbados desvelan que mientras Santos fue ministro de Hacienda y hasta mayo de 2001 fue director de Global Tuition & Education Insurance Corporation, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal.

Desde 1998, año en el que la compañía fue registrada en Barbados, además de Santos, entre sus directores aparecen otras personalidades cercanas a César Gaviria, presidente colombiano entre 1991 y 1994. Asimismo, los documentos ponen de manifiesto que el presidente colombiano fue director de otra compañía aseguradora de Barbados, Nova Holding Company Limited, entre abril y mayo de 2000.

Estas dos sociedades, explica el medio español, son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia, empresa que se dedica a financiar los gastos educativos de colombianos en el exterior y de cuya junta directiva fue miembro Santos en 1998.

En su respuesta a esta información, publicada en Colombia por 'El Espectador', Santos ha explicado que inversores y empresarios le invitaron a "colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la financiación y preparación de las familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos".

Dado que, ha afirmado, los temas educativos son de particular interés para él, entró a formar parte de la junta de Global, aunque participó como miembro "por poco tiempo", hasta que asumió el cargo de ministro de Hacienda con Pastrana. "Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios", ha sostenido.

Además, ha indicado que como miembro de la junta le ofrecieron "la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria", a la que renunció en 2000. "Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía", ha asegurado el mandatario.

"Mi relación terminó como miembro de junta antes de asumir como ministro de Hacienda y no hubo lugar a remuneración alguna, pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar", ha insistido Santos, asegurando que desde entonces su "única relación" con la firma ha sido "la de un cliente más de sus seguros" a los que ha recurrido para los estudios de sus tres hijos.