Investigan el asesinato de líderes sociales para controlar las rutas de la droga

La droga vuelve a ser un problema en Colombia. El presidente del país, Juan Manuel Santos, ha ordenado una "intervención integral" en el departamento de Nariño tras los recientes asesinatos de líderes sociales a manos de organizaciones criminales que se disputan el control de las rutas de la droga en la frontera con Ecuador.



En una reunión convocada con Gobierno, la Fiscalía, la Procuraduría, las Fuerzas Armadas y Naciones Unidas, Santos ha querido abordar la situación en el municipio de Tumaco, en Nariño. En los últimos días han sido asesinados seis líderes sociales y dos indígenas awá.





Fuerza de Tarea Conjunta para Nariño

Al término de la misma ha anunciado la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta para Nariño formada por 4.000 militares y 2.500 policías para lograr "el control territorial de los ríos, que es donde más circula la droga, y también un control urbano".

Además, ha adelantado que el próximo sábado visitará Tumaco junto al vicepresidente, el general retirado Óscar Naranjo, "para que podamos, en el sitio, reforzar muchas de las acciones que ya se están adelantando" contra las organizaciones criminales.

Santos ha recalcado que la violencia en Tumaco no es nueva, sino que tras el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "están aflorando problemas que estaban en cierta medida sumergidos debajo del conflicto armado".

En la frontera con Ecuador "el Estado ha estado prácticamente ausente en su totalidad durante muchísimos años. No es de ahora, no es de hace seis meses, no es de hace un año. Es de hace 10, 15 o 20 años", ha subrayado durante su comparecencia desde la Casa de Nariño, sede del Gobierno.





Tomar las medidas necesarias

Por virtud del acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre, los guerrilleros de las FARC han abandonado sus territorios y sus negocios ilegales, incluido el de la droga, cuyo control ahora se disputan las organizaciones criminales ya existentes y las que han surgido de los disidentes del grupo armado.

La Defensoría del Pueblo estima que el número de líderes sociales asesinados este año en Colombia roza los 190, la mayoría en zonas cercanas a los antiguos campamentos de las FARC. "Es un problema que nos preocupa", ha reconocido Santos, al tiempo que ha sostenido que "no se puede decir que haya un patrón" de violencia contra líderes sociales.

El representante de Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, ha instado al Gobierno a "tomar las medidas necesarias para evitar que esto siga ocurriendo" y "ver quién está detrás". "Estamos preocupados en razón de la gente que tiene gran expectativa de que la paz va a cambiar sus vidas", ha indicado, según informa Caracol Radio.