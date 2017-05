Santos asegura que la Constituyente no es la salida para la crisis en Venezuela

En declaraciones con RCN Radio, Santos ha señalado que la única vía para poner fin a la situación que vive el país es la celebración de elecciones y el compromiso con la Constitución, además de la liberación de los denominados presos políticos.

"Siempre he dicho que el modelo 'chavista' es un modelo inconveniente y que no compartimos", ha señalado. No obstante, ha matizado que desde Bogotá se busca ejercer "diplomacia" con el país vecino a base de "buenas relaciones, prudencia y una posición crítica y firme, pero prudente".

Maduro firmó la semana pasada sendos decretos, uno para convocar una Asamblea Constituyente en el país y otro para instalar la Comisión Presidencial, que será el organismo encargado de activar la mencionada Constituyente, según la agencia estatal venezolana de noticias, AVN.

Horas antes, Maduro había anunciado la convocatoria de una Asamblea Constituyente con vistas a la proclamación de la VI República conforme a las competencias que le otorga el Artículo 347 de la Constitución venezolana.

"Convoco el poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar al golpe fascista y para que sea el pueblo, con su soberanía, quien imponga la paz, la armonía y el diálogo nacional verdadero", manifestó.

"Es la hora. Es el camino. No dejaron más alternativa", indicó, sujetando un ejemplar de la Constitución del país, que ha descrito como "hija de (el fallecido presidente Hugo) Chávez".

"¿Quieren diálogo? Poder Constituyente. ¿Quieren paz? Poder Constituyente. ¿Quieren elecciones? Poder Constituyente. Originario, plenipotenciario, popular, obrero, comunal", resaltó.

El presidente venezolano recalcó que asume "todas las consecuencias y responsabilidades" y ha llamado a la población "a prepararse para una gran victoria constituyente". "Victoria, victoria, victoria popular", manifestó.

"Convoco a la unión cívico-militar. Un golpe de Estado como el que está activado, ya lo sabemos bien, sólo se derrota con la unión cívico-militar y con la Constitución en la mano", remachó.