Mundo

El ministro de Sanidad británico abandona la carrera para suceder a Theresa May

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, ha anunciado este viernes que se retira de la carrera para liderar el Partido Conservador y suceder a la ex primera ministra Theresa May al frente del país, después de acabar penúltimo en la primera ronda de votaciones de esta semana, donde el ex ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, se ha consolidado como el claro favorito.