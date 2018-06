Salvini rechaza acoger otro barco con 224 migrantes: "Llevaos toda la carga a España"

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, vuelve a cerrar los puertos italianos y deja a 224 inmigrantes a su suerte en el Mediterráneo. Salvini ha advertido en uno de sus ya habituales directos en redes sociales que "no tocarán suelo italiano".

"La Guardia Costera italiana les ha escrito para que no se movieran, que se ocupaba Libia, pero estos desgraciados, incluso poniendo en peligro la vida de los inmigrantes en estos botes, no han escuchado a nadie y han intervenido cargando su cantidad de carne humana a bordo", ha declarado Salvini, quien culpa a la ONG holandesa Lifeline de no respetar las órdenes de la Guardia Costera italiana y libia.

Hace apenas una semana Italia ya rechazó dar un puerto al Aquarius de la ONG SOS Méditerranée con 630 inmigrantes a bordo y que finalmente desembarcó en Valencia tras el ofrecimiento del Gobierno español. Ahora, Salvini pretende repetir la hazaña y así lo ha indicado: "Llevaos a toda la carga de seres humanos a Gibraltar, a España, a Francia o donde queráis".

"Queremos acabar con la mafia de la inmigración clandestina que causa miles de víctimas", ha asegurado el también líder de la ultraderechista Liga, que ha agregado que no permitirán la existencia de los "taxis del mar que luego desembarcan en Italia".

Ha atacado a las ONG, de las que ha dicho "no hacen voluntariado" sino que "ayudan al tráfico de seres humanos" y que "estos falsos socorristas miran más a la cartera que a salvar vidas".