Salvini se querella contra el escritor Roberto Saviano por describirle como "ministro de los bajos fondos"

"Me he querellado contra Saviano, como prometí. Acepto cualquier crítica, pero no permito que se diga que ayudo a la mafia, una mierda a la que combato con todas mis fuerzas, o que diga que soy feliz porque muera un niño. Cuando es mucho, es mucho. Un beso", ha dicho el ministro de Interior en su cuenta en la red social Twitter.

Salvini ha reaccionado así a un 'tuit' del escritor tras la muerte de dos personas, entre ellas un niño, en los últimos días en el Mediterráneo. En el mismo, tildó a Salvini de "ministro de los bajos fondos" y le pidió que confesara "el placer que le dan" estos sucesos.

Saviano ha dicho en su cuenta de Twitter que aún no ha recibido "comunicación oficial" de la querella, si bien ha recalcado que "pedirá ser interrogado" porque "no se va a detener ante un poder que tiene miedo a las voces críticas".

"Salvini tendrá que decir la verdad ante los tribunales, lo que será una experiencia nueva para él", ha manifestado el escritor, un duro crítico del ministro de Interior desde su llegada al cargo.

Saviano, quien saltó a la fama con la publicación en 2006 de 'Gomorra' --en el que aborda el funcionamiento de la camorra--, cuenta con escolta personal desde entonces, si bien Salvini dijo en junio que le podría ser retirada.