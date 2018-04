Salvini aboga por un gobierno de centro-derecha con el M5S para evitar nuevas elecciones

El líder de la Liga, Matteo Salvini, ha defendido este jueves que la única opción factible y duradera de Gobierno para Italia es una coalición conformada por el centro-derecha y con el Movimiento 5 Estrellas, siempre y cuando su líder, Luigi di Maio, deje de lado sus condiciones de partido, advirtiendo que de lo contrario el país tendrá que volver a las urnas.

En declaraciones a la prensa tras reunirse con el presidente de la Republica, Sergio Mattarella, Salvini ha dejado claro que su partido no está dispuesto a apoyar "un gobierno temporal" y que no irá al Parlamento a someter ninguna propuesta a votación si no "tiene los números".

Así las cosas, ha sostenido que para un gobierno sostenible hay que partir de la coalición de centro-derecha, que fue la más votada en las elecciones del 4 de marzo, y, "si queremos que el gobierno dure", habría que incluir al M5S. "No hace falta ser muy listo para entender que otras soluciones serían temporales e improvisadas", ha recalcado.

En todo caso, ha lanzado un mensaje a Di Maio, al que ha reclamado concesiones. "Si todos se mantienen sus personalismos y sus razonamientos personales o de partido, no habrá gobierno", ha subrayado el líder de la Liga.

"Todos deberían renunciar a algo para encontrar una solución y hacer nacer el gobierno", ha insistido, advirtiendo de que de lo contrario la única opción serían "elecciones". "Haremos todo lo posible para evitarlo pero llegado el caso estamos preparados", ha asegurado Salvini, cuyo partido se convirtió en la primera fuerza dentro de la coalición de centro-derecha.





Berlusconi pide centro-derecho

Precisamente, sus socios de coalición, el Forza Italia de Silvio Berlusconi, han pasado antes que la Liga por el palacio del Quirinale. A su salida, el antiguo primer ministro ha dejado claro que el futuro gobierno "solo podrá partir de la coalición que ganó las elecciones" y estar comandando "por el partido más fuerte, la Liga".

Aunque ha reconocido el complicado resultado que arrojaron las urnas, Berlusconi ha recalcado que solo está dispuesto a participar en "programas creíbles y de respiro europeo que hagan salir a Italia de la crisis". "Estamos dispuestos a participar con una presencia de alto perfil en soluciones serias basadas en acuerdos claros y sobre cosas concretas, factibles y creíbles", ha agregado. Asimismo, ha expresado su rechazo a nuevas elecciones.





El Partido Democático, a la oposición

Los primeros en pasar por la sede de la Presidencia en esta segunda jornada de contactos con Mattarella, han sido los representantes del Partido Democrático (PD), que han expresado su intención de pasar a la oposición. "El resultado electoral negativo para nosotros no nos permite formular hipótesis de gobierno que nos conciernan", ha declarado a la salida de la reunión con Mattarella el secretario general en funciones del PD, Maurizio Martina.

El dirigente de la principal fuerza de centro-izquierda en Italia ha defendido que el "inicio de la legislatura", con la elección de los presidentes de ambas cámaras del Parlamento, "ha hecho emerger una potencial mayoría" entre el Movimiento 5 Estrellas (M5S), el partido más votado, y la Liga, principal fuerza de la coalición de centro-derecha, la alianza que más respaldos recibió.

En este sentido, Martina ha defendido que ambos partidos deberían dejar claro "si están en grado de avanzar una hipótesis de gobierno practicable" para Italia, según informan los medios locales.

El PD obtuvo el 22 por ciento de los votos en las elecciones. El mal resultado empujó a su candidato, el ex primer ministro Matteo Renzi, a anunciar que abandonaba la jefatura del partido. Asimismo, Renzi aseguró que el PD, que ha gobernado durante los últimos cinco años, pasaría a la oposición, si bien en los últimos días se había especulado con que la formación terminara entrando en alguna coalición.