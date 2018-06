Salvini se enzarza en Twitter con una ONG alemana que le ha llamado fascista

"¿Una asociación pseudovoluntaria que llama fascista al viceprimer ministro italiano? Nunca volverán a tocar tierra en Italia", ha afirmado Salvini en respuesta al tuit original: "Cuando los fascistas nos hacen promoción...".

La ONG ha borrado el tuit y ha respondido: "No, @matteosalvinimi no es naturalmente un fascista. Es un ratón escurridizo". Salvini ha reprochado el insulto y ha subrayado que en Italia "la música ha cambiado", en referencia a la nueva política de "#puertoscerrados".

"MINISTRO Y PAPÁ"

Previamente, Salvini había advertido a través de Facebooko a las ONG que trabajan en el Mediterráneo que tendrán que buscar otros puertos no italianos para el desembarco. "Que sepan estos señores que Italia ya no quiere ser cómplice del negocio de la inmigración ilegal, por lo que tendrán que buscar otros puertos no italianos a los que dirigirse", ha afirmado Salvini.

Salvini ha recordado que el 'Aquarius' navega hacia España y que hay otros dos buques de ONG con bandera de Países Bajos, el 'Lifeline' y el 'Seefuchs' que han llegado a las costas de Libia, "esperando su carga de seres humanos abandonados por los contrabandistas".

"Como Ministro y papá, pueden atacarme y amenazarme todo lo que quieran, pero yo no renuncio y lo hago por el bien de todos", ha apostillado el dirigente ultraderechista.