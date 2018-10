Salvini y Le Pen lanzan un "frente de la libertad" y prometen una "revolución" en las europeas de 2019

El líder de la Liga, Matteo Salvini, y la presidenta de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, han lanzado este lunes en Roma un "frente de la libertad" de cara a las elecciones europeas de mayo de 2019, para las que no descartan nombrar candidatos conjuntos y para las que auguran una "revolución".

Los dos políticos ultraderechistas se han reunido en Roma en un encuentro que Le Pen ha aclarado que "no es electoral", puesto que ambos trabajan desde hace tiempo "en un proyecto para una nueva Europa".

"Creo que este 'frente de la libertad' trabajará para tener un proyecto común, una idea de futuro común y, si es posible, también candidatos comunes pero dejando libertad a los países, pueblos y gobiernos", ha aclarado la líder del antiguo Frente Nacional francés.

Según ha explicado Salvini, "cada uno celebrará sus victorias y nos encontraremos en Bruselas". El también viceprimer ministro ha subrayado que en su caso es "autonomista y soberanista" y no puede "imponer listas comunes en otros países". Le Pen también ha querido dejar claro que "no será una lista única".

"La UE ha pisoteado los valores de la solidaridad, ahora estamos en un momento histórico", ha defendido la política francesa. "En mayo conseguiremos llegar a una Unión que parta de nuevos valores contra la globalización", ha añadido, precisando que ella y Salvini comparten el convencimiento de "la necesidad de una alternativa en Europa".

Salvini ha dejado claro que en ningún caso trabajarán con los socialistas y ha confiado en que el Partido Popular Europeo (PPE) decida "no seguir del brazo de la izquierda". A este respecto, Le Pen ha señalado que el objetivo es "crear un Parlamento de la UE en que haya una alternancia". "No podemos pensar que PPE y PSE (los socialistas europeos) impongan a sus representantes", ha añadido.

"MAYO SERÁ LA REVOLUCIÓN"

"La cita de mayo será la revolución del buen sentido que está recorriendo inevitablemente toda Europa y no solo", ha subrayado Le Pen, que no ha dudado incluir en dicha revolución "el resultado de las elecciones brasileñas", donde el ultraderechista Jair Bolsonaro disputará la presidencia en segunda vuelta al izquierdista Fernando Haddad.

Salvini, que en las últimas semanas mantiene un pulso abierto con Bruselas por las críticas al proyecto de presupuesto del Gobierno de coalición italiano, ha dicho que él no plantea "una Europa sin reglas, sino que invierta en empleo, en felicidad, que no sea esclava del 'cero coma', que no ahorre en derechos sociales".

"Yo y Le Pen estamos recogiendo la herencia social de la izquierda que ha traicionado sus valores, defendemos a los precarios a los que la izquierda ha olvidado", ha argumentado, según informan los medios italianos.

Por otra parte, ha aprovechado para arremeter nuevamente contra el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. "Los enemigos de Europa son aquellos atrincherados en el búnker de Bruselas", ha defendido. "Son Juncker y Moscovici, no nosotros que estamos trabajando para restituir el futuro a 500 millones de ciudadanos europeos", ha insistido,

Le Pen ha coincidido con él en que Juncker y Moscovici son los responsables de "decisiones políticas equivocadas" que han provocado un "aumento masivo de la pobreza y el paro". "Estamos en contra de la UE pero no contra Europa, es más, queremos salvar Europa", ha puntualizado.

LOS POPULISTAS BUSCAN 'SPITZENKANDIDAT'

Por otra parte, 'La Stampa' informa este lunes de que el frente soberanista y populista en Europa, del que forman parte Salvini y Le Pen, está buscando un candidato común para ocupar el cargo de presidente de la Comisión Europea, el llamado 'spitzenkandidat', que pueda enfrentarse al candidato popular y al socialista.

"Es una búsqueda iniciada en silencio hace tiempo, primero a nivel de grupos parlamentarios en Estrasburgo y ahora en los contactos informales que Salvini ha mantenido y tendrá en los márgenes de sus encuentros como ministro del Interior", ha explicado al diario fuentes de la Liga.

En estos contactos figura el mantenido con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, cuyo partido Fidesz forma parte del PPE. Salvini estaría tratando de lograr que dejen a los populares en la Eurocámara, según 'La Stampa', si bien Orban no estaría por la labor, aunque sí dijo a este que podría forjarse tras las elecciones una "alianza para dejar al PSE fuera de fuego en la dirección de Europa".

Salvini también se ha reunido con el líder del Partido de la Libertad (FPO), Heinz-Christian Strache, cuya formación ultraderechista forma parte de la coalición de Gobierno en Austria y ve con interés el buen resultado obtenido por los Demócratas Suecos de Jimmie Akesson en las recientes elecciones en el país escandinavo. También habría contactos con Alternativa para Alemania (AfD).