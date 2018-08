Salvini y Orban celebran con una reunión que "detener la inmigración es posible"

Orban, que no ha dudado en calificar de "héroe" a Salvini, ha sido recibido en Milan por quien ha comenzado a aplicar en Italia algunas de las políticas que el Gobierno húngaro llevaba años reclamando y que pasan básicamente por limitar a toda costa la llegada de migrantes y refugiados a territorio europeo.

Ambos dirigentes han mostrado su sintonía en lo referente a "la seguridad de la Unión" y "la defensa de las fronteras", aspectos ambos que Orban espera que defiendan algún día tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo, donde el propio Salvini llegó a aplaudir públicamente las políticas migratorias de Hungría antes de ser ministro.

"Los países están divididos en dos grandes bloques", ha lamentado Orban, para acto seguido desmarcarse de países como España, Francia y Alemania que abogan por "gestionar la inmigración lo mejor posible". "Nosotros decimos que el objetivo es detenerla, por lo que Salvini y yo estamos tenemos la misma posición", ha apostillado.

El primer ministro húngaro ha asegurado durante la rueda de prensa conjunta que el líder de la Liga ha demostrado que también se puede frenar la llegada de migrantes por mar, en alusión al cierre de los puertos italianos a los barcos de rescate de las ONG, según medios locales.

Salvini, por su parte, ha agradecido los halagos --"¿Me considera un héroe? Sabias palabras-- y ha dicho estar "orgulloso de representar un punto de inflexión para europa. "Los procesamientos (judiciales) no me harán cambiar de opinión, siempre me comportaré como hice en el caso del barco 'Diciotti'", ha afirmado, en alusión al buque de la Guardia Costera que permaneció atracado durante días en Sicilia con más de un centenar de migrantes a bordo.

El ministro del Interior italiano ha llamado a aunar esfuerzos en aras de un "objetivo común" y ha emplazado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a dar ejemplo de "solidaridad y sensibilidad" reabriendo la frontera en Ventimiglia, donde han quedado atrapadas cientos de personas.

Por otra parte, Salvini ha confirmado avances en las negociaciones con Alemania para cerrar un acuerdo que permita a este último país devolver a Italia a un número indeterminado refugiados, tal como ya ha ocurrido en el caso de España. Salvini ha dejado claro que su Ejecutivo no aceptará más refugiados que los que ya hayan pisado suelo italiano.

La reunión entre Orban y Salvini ha recibido la réplica en las calles de Milán con una concentración a la que han asistido miles de personas y en la que se ha reivindicado una "Europa Sin Muros".