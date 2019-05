Salvini insta a la ONU a dedicarse a Venezuela en lugar de criticar a Italia por el cierre de los puertos

"Que las autoridades de la ONU dediquen sus energías a la emergencia humanitaria en Venezuela en lugar de hacer campaña en Italia", ha afirmado Salvini durante un acto en Verona.

Salvini responde a las críticas de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la propuesta de ley que prepara el Gobierno y que formaliza la política de puertos cerrados impulsada por Salvini.

Bachelet subraya que esta práctica incumple el Derecho Internacional y criminaliza las operaciones de búsqueda y rescate y advierte de que "agrava aún más el clima de hostilidad y xenofobia contra los migrantes". Además, recuerda que Italia está obligada a rescatar a migrantes en peligro y no puede impedir que otros lo hagan.

"Un organismo internacional que les cuesta miles de millones de euros a los contribuyentes, que tiene como miembros a Corea del Norte y Turquía, regímenes totalitarios, y que viene a imponer su moral de derechos humanos a Italia, a Salvini, por el decreto de seguridad, hace reír a la gente, en serio", ha afirmado Salvini.

Así, ha anunciado su intención de llevar al Consejo de Ministros de este lunes su propuesta "para que el decreto de seguridad se convierta en una realidad": "es el paso adelante para salir de la Camorra, los contrabandistas, los traficantes de drogas, los matones callejeros y lograr ciudades más seguras", ha argumentado.

"Me parece irreal que las Naciones Unidas comenten un decreto que no hemos tratado siquiera en el Consejo de Ministros y que ni siquiera he leído en su texto oficial, que aún está siendo examinado por los técnicos que, entre otras cosas, lo están reorganizando", ha apuntado por su parte el viceprimer ministro Luigi Di Maio. "Hay una crítica preventiva. Ni siquiera lo hemos discutido. Me parece un poco absurdo", ha apuntado el líder del Movimiento 5 Estrellas, socio de gobierno de la Liga de Salvini.