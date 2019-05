Salvini evoca a Mussolini y defiende el babi obligatorio en los colegios para reforzar "la disciplina"

"Me gustaría que vuelva el babi para evitar que un niño vaya con la sudadera de 700 euros y otro vaya con una de tercera mano porque no puede pagarla", ha afirmado Salvini durante un acto político en San Giuliano Terme.

Sobre el babi, Salvini se ha anticipado a las posibles críticas y referencias a Benito Mussolini. "Dirán que también el 'duce' lo hizo, pero estamos en una democracia y necesitamos orden y disciplina", ha apuntado.

Asimismo ha anunciado que presentarán este mismo mes una ley para colocar cámaras de seguridad en todos los colegios e institutos para "defender a los maestros de los idiotas maleducados". "Ayer mismo se produjo el décimo ataque de un padre imbécil a un maestro que hace su trabajo", ha recordado.

"En San Giuliano Terme y en Capannori muchos toscanos me han pedido que no me dé por vencido y sigo adelante. Somos como un tren. ¡Quien se para lo pierde!", ha remachado.