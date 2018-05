Salvini pide a Mattarella que convoque "elecciones cuanto antes" en Italia

El líder de la Liga, Matteo Salvini, ha reclamado al presidente de la República, Sergio Mattarella, la convocatoria "cuanto antes" de elecciones en Italia cerrando así aparentemente la puerta a los intentos de última hora por parte del líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, de sacar adelante un acuerdo de coalición.

Di Maio, que tras fracasar el gobierno pactado entre M5S y Liga con Giuseppe Conte al frente por el veto de Mattarella a que Paolo Savona fuera ministro de Economía había amenazado con iniciar un proceso para destituir al jefe de Estado, dio marcha atrás este martes por la noche y tendió la mano al presidente para buscar una salida a la crisis política e institucional en Italia, que ha visto desplomarse la Bolsa y subir la prima de riesgo.

Los dos partidos han retomado este miércoles los contactos, pero las palabras de Salvini vienen a echar por tierra cualquier posibilidad de que prosperen. En un acto en Pisa, el líder de la Liga ha denunciado que su partido ha renunciado a presidir el Gobierno y a otros altos cargos en aras de dotar al país de un Ejecutivo y solo ha recibido negativas.

"Hemos renunciado al presidente de la Cámara, al presidente del Senado, al presidente del Consejo (...) ¿qué más debo hacer? Hemos demostrado que queríamos hacer algo positivo para Italia a cualquier precio y nos han dicho 'no, y no, y no'", ha lamentado. "Lo único que queda por hacer es pedir al presidente de la República la fecha de las elecciones, recibir una marea de votos y gobernar nosotros", ha sostenido.

Preguntado por el último gesto de Di Maio, Salvini ha defendido que tiene "una dignidad y una seriedad" y dado que ha sido Mattarella quien ha llevado al país a la situación actual, "nos debe explicar cómo salir de ella". "Nosotros estamos a disposición para acompañar al país a elecciones lo antes posible", ha añadido.

Así, ha apelado al presidente de la República para que "dé la fecha de las elecciones y los italianos en las urnas harán justicia a lo que ha sucedido estas semanas" desde que se celebraron los comicios del 4 de marzo.

No obstante, se ha mostrado reacio a que los comicios se celebren a finales de julio, como se ha venido rumoreando en las últimas horas, aunque, ha insistido, "cuanto antes se vote mejor, porque hace falta salir de este pantano en el que algunos nos ha metido".