Mundo

Salvini, al 'Aquarius': "Vayan donde quieran, pero no a Italia"

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha criticado a los responsables del barco de rescate 'Aquarius' por no cooperar con la Guardia Costera libia y ha advertido de que su Gobierno no modificará su política de puertos cerrados: "Vayan donde quieran, pero no a Italia".