Así era Salman Abedi, el terrorista "tranquilo" y con familiares moderados

Salman Ramadan Abedi tenía 22 años, era británico y descendiente de inmigrantes libios. La policía lo ha identificado como el terrorista que se imboló este martes en Manchester matando a 22 personas e hiriendo a 59. Abedi era un viejo conocido de los servicios de seguridad, aunque en el momento de perpetrar la masacre no estaba en en ninguna investigación activa. Estaba en el radar, pero no en el centro de nada.

"Era un chico tranquilo"

Antes de que el joven terrorista fuese identificado, explica el diario británico The Guardian, muchos miembros de la comunidad libia del sur de Manchester ya se preguntaban si habría sido alguien de los suyos. "Aguno de los que lucharon en la revolución en Libia en 2011 y volvieron traumatizados y enfadados", dice el diario.

Pero nadie sospechaba de Abedi, nacido en Reino Unido. Un joven "introvertido, devoto, respetuoso con sus mayores", que se convirtió en un asesino.

Uno de los miembros de esta comunidad libia explica a The Guardian que "está asombrado". "Era un chico tan tranquilo, siempre me trataba con respeto. Su hermano Ismael era más extrovertido, pero Salman era más callado. Es una persona una persona que no pesarías que podría hacer esto", explica este hombre.

Un padre contrario a la yihad

Tanto Salman como su hermano pertenecían a una mezquita en Didsbury, donde su padre, conocido como Abu Ismail, es una figura conocida. "Abu Ismail debe estar consternado. Siempre ha estado muy en contra de la ideología de la yihad y el ISIS nisiquiera es la yihad, son criminales. Su familia estará debastada", dice otro asiduo de la comunidad.

El padre del terrorista, que trabajaba en una tienda de ultramarinos en Manchester, se cree que está ahora mismo en Tripoli. Su mujer, Samia, podría seguir en Manchester. La pareja podría tener otro hijo, Hasem, y una hija, Komana.

"Abu Ismail va y viene de aqui a allá", dice un amigo de la familia. "No puedo creer que el joven Salman haya sido radicalizado en Tripoli. Ha tenido que ser aquí. Ha tenido que influenciarle alguien".

Se enfrentó a un moderado de su mezquita

Sin embargo, continúa The Guardian, otros parroquianos tienen una visión distina de la forma de ser del terrorista. Mohammed Saeed, un hombre mayor y con trayectoria en la Mezquita de Didsbury, explica al diario que Salman Abedi le miró "con odio" después de dar un sermón en el que criticaba al Estado Islámica y a su facción en Libia.

Saeed asegura que dió un fuerte sermón en contra del terrorismo y sobre la santidad de la vida. Fue en 2015. Alrededor de 2.000 miembros de la mosquita apoyaron su charla pero otros no. Un pequeño número de miembros firmó una petición para criticarlo.

"Salmán me dedicó una cara de odio después del sermón", dice. Se sintió tan amenazado que pidió a uno de sus hijos que se sentase con él en la mezquita por si alguien intentaba atacarle. Saeed nació en Libia y viajo a Reino Unido en 1980. Su sermón le hizo temer que el resto de la comunidad le tachase de "traidor". Pero él se reafirma: "Tengo que transmitirlo para proteger a nuestra comunidad, para proteger a la gente inocente".

La mezquita, asegura este hombre, es un lugar moderado en el que son bienvenidos musulmanes de Arabia, África, Asia y Europa. También tiene nuevos comversos y tienen un día a la semana para que los no musulmanes acudan a aprender sobre la mezquita.