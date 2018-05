Al Sadr asegura que ha dado "los últimos retoques" al nuevo Gobierno de Irak

"He completado la imagen de situación y he dado los últimos retoques" al Ejecutivo, ha dicho en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter, en el que ha resaltado que "es un Gobierno suní, chií, árabe, kurdo, nacionalista y no sectario".

Asimismo, ha recalcado que "desvelará los detalles de los muchos encuentros" que ha mantenido en los últimos días y ha expresado su deseo de que "los bloques honestos y patrióticos formen un Gobierno firme que dé sus derechos a la población", según ha recogido la cadena de televisión local Al Sumaria.

El comunicado ha sido publicado un día después de que el primer ministro del país, Haider al Abadi, afirmara que hay "puntos en común" con Al Sadr para una alianza en el marco de un Gobierno tecnócrata en Irak.

Sayirun se impuso en las parlamentarias celebradas el 12 de mayo en Irak, según los resultados definitivos anunciados en la madrugada del sábado por la comisión electoral del país asiático.

Según estos resultados, Sayirun --coalición en la que se encuentra el Partido Comunista de Irak y formaciones secularistas-- se hizo con un total de 54 escaños, impulsado por una amplia victoria en la capital del país, donde obtuvo 17 de los 55 escaños en juego.

La formación de Al Sadr logró así ocho escaños más en Bagdad que la coalición Fatih --con lazos con la coalición de milicias Fuerzas de Movilización Popular, aliadas de Irán--, mientras que su distancia total a nivel nacional ha sido de un total de siete representantes en el Parlamento.

De esta forma, Fatih quedó en segundo lugar con 47 escaños, por los 42 recabados por la coalición Nasr (Victoria) de Al Abadi, y los 26 conseguidos por la coalición Estado de Derecho del ex primer ministro Nuri al Maliki.

Por detrás se sitúan el Partido Democrático del Kurdistán (KDP), con 25 escaños; Al Uataniya, con 22; Hikma, con 19, y la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), con 18. Otros doce partidos han conseguido representación parlamentaria y se reparten el resto de los escaños.