El SPD promete legalizar el matrimonio homosexual en Alemania si gana

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socio menor del Gobierno que lidera la canciller Angela Merkel, ha prometido legalizar el matrimonio homosexual en el país en el caso de que el resultado de las elecciones generales del 24 de septiembre le permita mantenerse en el poder.



"El SPD no va a firmar ningún pacto de coalición de Gobierno en el que no se contemple el 'Matrimonio para todos'. Esta es una cuestión de justicia", ha declarado el ministro de Justicia, Heiko Maas, a DPA en vísperas del congreso que la formación celebra en Dortmund para cerrar su programa electoral de cara a la gran cita con las urnas.

"La plena igualdad de derechos en Alemania de personas homosexuales es solo cuestión de tiempo y nuestro actual socio de Gobierno (el partido conservador CDU que lidera Merkel) lamentablemente necesita todavía un poco más (de tiempo)", ha añadido el político socialdemócrata.

Con esta declaración de intenciones, los socialdemócratas intentan rebatir las críticas del partido de la oposición Los Verdes, quienes han acusado al SPD en repetidas ocasiones de bloquear iniciativas en el Parlamento a favor de la aprobación del matrimonio gay.

Desde hace años, Los Verdes y La Izquierda, ambos en la oposición en el Bundestag, junto con el Bundesrat --la Cámara de representación de los estados federados-- persiguen que se apruebe un proyecto de ley que equipare los derechos de todos los ciudadanos al matrimonio, independientemente de su orientación sexual.

No obstante, la CDU de Merkel, defensora a ultranza de la familia tradicional, se resiste a aprobarlo. El SPD, por su parte, ha evitado en este tiempo forzar la legalización de este tipo de matrimonios para no arriesgarse a una ruptura de la alianza con la canciller, dado que éste no era un punto recogido de forma expresa en el acuerdo de coalición firmado con sus socios de Gobierno al inicio de la legislatura.

En Alemania, desde 2001 están permitidas las uniones civiles de personas del mismo sexo pero los homosexuales casados no gozan de plena igualdad jurídica y se les niegan determinados derechos, por ejemplo, en áreas como la adopción.

Una encuesta publicada en enero por la Oficina Federal Antidiscriminación reveló que un 82,6 por ciento de los alemanes está a favor de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.