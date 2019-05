La líder del SPD pone su cargo a disposición del grupo parlamentario tras el varapalo electoral

La 'gran coalición' se tambalea por la necesidad del SPD de recuperar su identidad política frente a la CDU

La líder del Partido Social Demócrata (SPD) de Alemania, Andrea Nahles, ha anunciado este lunes que la próxima semana se someterá a una votación interna en el grupo parlamentario para que sus compañeros decidan sobre su continuidad en el cargo tras el varapalo que ha sufrido el SPD en la cita electoral del domingo.

Los socialdemócratas sufrieron una doble humillación el 26 de mayo. Se desplomaron en Bremen, donde podrían perder el Gobierno después de más de 70 años, y en los comicios al Parlamento Europeo, donde fueron superados por los Verdes, quedando relegados a la tercera posición.

Nahles ha explicado en declaraciones a la cadena pública ZDF que los malos resultados cosechados en las urnas la obligan a abrir el debate sobre el liderazgo del partido. "Si me desafían, seguiré adelante con la mente abierta", ha asegurado.

La jefa del SPD ha estado sometida a una enorme presión por la falta de buenos resultados en los comicios locales y regionales que se han sucedido desde las elecciones federales de 2017. El 'número dos' del grupo parlamentario del SPD, Achim Post, suena como su posible sucesor.

También se ha escuchado el nombre del ex presidente del Parlamento Europeo y ex candidato del SPD a la Cancillería, Martin Schulz, a pesar de que no logró batir a Angela Merkel en los últimos comicios --el SPD tuvo un 20 por ciento, su peor resultado histórico--.

Los socialdemócratas encaran así su segundo proceso interno en dos años. Schulz dimitió para que la 'gran coalición' formada por el SPD y la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Merkel pudiera reeditarse, evitando con ello la repetición de las elecciones federales.

LA 'GRAN COALICIÓN', EN PELIGRO

Paradójicamente, la 'gran coalición' vuelve a estar en peligro por el batacazo electoral, que ha avivado las voces que creen que el SPD debería romper la alianza con Merkel para reivindicarse como alternativa política a la CDU desde las filas opositoras.

En un documento publicado el lunes, el 'número dos' del SPD, Ralf Stegner, el líder de las juventudes socialdemócratas, Kevin Kuehnert, y el diputado Matthias Miersch han esgrimido que los votantes han castigado al partido por su falta de claridad.

"Necesitamos tener el valor de corregir decisivamente nuestro curso allí donde sea necesario (...) Eso significa un SPD sin miedo", han argumentado. "La 'gran coalición' tiene una fecha final: al menos hasta septiembre de 2021 y, si es necesario, antes", han dicho, subrayando que el SPD "no ha firmado una suscripción con los conservadores".

De momento, han rehusado romper directamente con la CDU, pero han urgido a aprobar leyes sobre migración y pensiones y una fiscalidad progresiva para las empresas multinacionales, entre otras cuestiones. Nahles también ha descartado abandonar el Gobierno, aunque ha prometido presionar a los conservadores para conseguir más políticas sociales.

Desde que comenzó su andadura, hace un año, el cuarto Gobierno de Merkel se ha viso debilitado por las pugnas internas. La canciller alemana tuvo que enfrentarse al desafío planteado por su socio bávaro, la CSU, en torno al política migratoria.

Si el SPD se retira de la 'gran coalición', Alemania se vería abocada a elecciones anticipadas. Por ahora, hay previstas otras tres votaciones antes de final de año, todas ellas en ex estados comunistas donde los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD) cobran fuerza.

La ruptura del Gobierno permitiría a Merkel retirarse antes de lo tenía previsto. La líder conservadora anunció el pasado mes de octubre que este sería su último mandato. Annegret Kramp-Karrenbauer, 'AKK', ya la ha sustituido como presidenta de la CDU.

'MEA CULPA'

La CDU también ha entonado el 'mea culpa' por pasar del 35 por ciento obtenido en las elecciones europeas de 2014 al 29 por ciento. 'AKK' ha reconocido que no eran los resultados que esperaban y ha achacado la caída a los "propios errores" de la formación conservadora.

Kramp-Karrenbauer ha aludido en primer lugar a la incapacidad de la CDU para impresionar a los alemanes a nivel federal por la 'gran coalición' con el SPD. Pero también ha mirado a su flanco derecho, por los buenos resultados de AfD en los estados orientales, que abrirán las urnas en otoño.

Así las cosas, Merkel, 'AKK' y Nahles, así como el líder del socio bávaro de la CDU --la Unión Socio Cristiana (CSU)--, Markus Soeder, y el vicecanciller, Olaf Scholz, han celebrado una serie de reuniones a lo largo del lunes para decidir qué rumbo debe tomar el Gobierno.

Los Verdes, en cambio, han prometido ahondar en su agenda ecologista tras desbancar al SPD como segunda fuerza política. "Vemos un despertar esperanzador al que debemos responder", ha dicho el colíder 'verde', Robert Habeck, que ha reconocido que su ascenso electoral ha sido "inesperado".

Habeck se ha negado a contestar a las preguntas de la prensa sobre si los Verdes buscarán un anticipo electoral para consolidar dicja posición. "Podemos estar felices, brevemente, pero todo el mundo sabe que tenemos que cumplir", se ha limitado a decir.

PRIMERAS MANIOBRAS EN BREMEN

Conservadores y socialdemócratas han comenzado este lunes a buscar aliados para formar gobierno en Bremen con la mira puesta en los Verdes.

Según cifras preliminares, el SPD obtuvo el 24 por ciento de los votos en las elecciones regionales --casi diez puntos menos que en 2014--, seguido de los Verdes, con un 22 por ciento --cinco puntos más--, y de la CDU, con un 21 por ciento, que se mantiene estable.

En cuanto al resto de partidos políticos, La Izquierda sumó el 7,9 por ciento, casi dos puntos por debajo de su anterior registro electoral; los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD), un 7,7 por ciento --casi dos puntos más--; y los liberales, un 4,7 por ciento --un punto y medio arriba--.

La CDU comenzará el miércoles los contactos con liberales y verdes para explorar un gobierno de coalición en Bremen. Su líder regional, Carsten Meyer-Heder, ha defendido que tienen programas compatibles, según informa la agencia de noticias DPA.

Los socialdemócratas, por su parte, se resisten a perder su bastión de Bremen. En su caso, la jefa del SDP en el 'lander', Karolin Aulepp, ha apostado por un tripartito con La Izquierda y los verdes, aunque no ha fijado fechado para el arranque de las negociaciones.