Ryanair no pujará por Air Berlin y acusa al Gobierno alemán de querer fortalecer a Lufthansa

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair dice ahora que no está interesada en hacer una oferta por Air Berlin y "no pujarán en este juego amañado", según ha anunciado el presidente ejecutivo de la compañía, Michael O'Leary, que considera que el proceso de negociaciones "no está siendo transparente".