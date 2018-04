Rusia suministrará sistemas antiaéreos S-300 a Siria "en un futuro próximo"

"Especialistas rusos seguirán entrenando a militares sirios, también les enseñarán a manipular nuevos sistemas antiaéreos, que se suministrarán en un futuro próximo", ha explicado.

La semana pasada, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, había defendido en una entrevista con la agencia Sputnik que después del ataque de Estados Unidos y sus aliados contra Siria, Rusia ya no tenía el compromiso moral de no suministrar los sistemas de defensa antiaérea S-300 a Damasco. Este lunes, Lavrov señaló que la decisión de suministrar S-300 a Siria no se ha tomado todavía.