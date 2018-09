Rusia advierte de que responderá de manera "asimétrica" a las sanciones de EEUU por el caso Skripal

Las sanciones fueron anunciadas por Washington en relación con el ataque químico perpetrado el pasado 4 de marzo en la localidad británica de Salisbury contra el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, del que Reino Unido y sus aliados han acusado al Kremlin.

Los Skripal fueron encontrados inconscientes en un banco de las calles de Salisbury, donde vive desde hace años el ex espía gracias a un acuerdo de canje de agentes entre Rusia y Estados Unidos, después de entrar en contacto con Nochivok, una sustancia tóxica de origen soviético que no se usaba desde la Guerra Fría.

"No dejaremos esto sin respuesta", ha recalcado, antes de agregar que "no necesariamente será una respuesta simétrica", según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik. En este sentido, ha argumentado que "la respuesta simétrica no siempre es la más óptima".

Asimismo, Lavrov ha criticado que "Estados Unidos impuso sus sanciones basándose en afirmaciones completamente falsas", antes de reiterar que la acusación de Londres sobre la "altamente probable" responsabilidad rusa "es lo único que puede alegar el liderazgo británico".

El Gobierno de Vladimir Putin ha negado cualquier responsabilidad en estos dos incidentes y ha exigido a Reino Unido que muestre las pruebas de la supuesta autoría rusa. De momento, investigadores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) tratan de confirmar el uso de Novichok en ambos ataques.

Por otra parte, el ministro de Exteriores ruso ha subrayado que Moscú rechaza los "pasos ilegítimos" de Washington respecto al acuerdo nuclear con Irán, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la solución del conflicto palestino-israelí.

"Rechazamos los pasos ilegítimos que Washington da, voy a repetirlo una vez más, socavando la mayor parte de lo importante que se había acordado", ha sostenido.

En este sentido, ha argumentado que "el problema iraní que fue resuelto en un documento sin precedentes", al tiempo que ha cargado contra Estados Unidos por "poner en tela de juicio la necesidad de formar parte de la OMC", así como su postura respecto a la solución palestino-israelí.